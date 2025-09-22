El pronóstico del tiempo anticipa días típicos de primavera con aumento de las temperaturas

Para el Gran Mendoza, luego de un amanecer frío, se espera un día agradable con viento del norte, cielo despejado y una máxima de 20 grados hacia la tarde.

Las condiciones de estabilidad y buen tiempo se extienden hacia el martes para cuando se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados, con circulación de viento del norte.

El pronóstico del tiempo anticipa días calurosos

Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo que desde el miércoles comienza una alza térmica junto con viento del norte que se extenderá hasta el viernes.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 5 El pronóstico del tiempo anticipó días calurosos hasta el viernes. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sostuvo que esto generará días calurosos con aumento de las temperaturas mínimas y máximas. Para el miércoles se esperan 12 grados de mínima y 24 grados de máxima, mientras que el jueves las marcas irán desde los 14 grados de mínima y 27 grados de máxima.

A pesar de estas condiciones, la especialista sostuvo que el pronóstico del tiempo marca que el viernes podría cambiar la situación y ser el fin de la estabilidad debido al ingreso de un nuevo sistema frontal.