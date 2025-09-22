Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Estabilidad

El pronóstico del tiempo anticipa días típicos de primavera con aumento de las temperaturas

Luego de un fin de semana con cambios, desde este lunes comienza un período de estabilidad con días agradables, según el pronóstico del tiempo

Luego de un lunes con un amanecer frío

Luego de un lunes con un amanecer frío, se viene una semana calurosa, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipa una semana muy agradable, típica de primavera y con estabilidad en las condiciones. Además, se espera que las temperaturas vayan en aumento hasta el viernes.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó en Radio Nihuil que este lunes se registró el amanecer más frío de la semana en toda la provincia y heladas parciales en el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear, tal como estaba pronosticado.

Desde este lunes se esperan d&iacute;as muy agradables y aumentos de las temperaturas, seg&uacute;n el pron&oacute;stico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Para el Gran Mendoza, luego de un amanecer frío, se espera un día agradable con viento del norte, cielo despejado y una máxima de 20 grados hacia la tarde.

Las condiciones de estabilidad y buen tiempo se extienden hacia el martes para cuando se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados, con circulación de viento del norte.

El pronóstico del tiempo anticipa días calurosos

Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo que desde el miércoles comienza una alza térmica junto con viento del norte que se extenderá hasta el viernes.

El pron&oacute;stico del tiempo anticip&oacute; d&iacute;as calurosos hasta el viernes. Imagen ilustrativa.

Sostuvo que esto generará días calurosos con aumento de las temperaturas mínimas y máximas. Para el miércoles se esperan 12 grados de mínima y 24 grados de máxima, mientras que el jueves las marcas irán desde los 14 grados de mínima y 27 grados de máxima.

A pesar de estas condiciones, la especialista sostuvo que el pronóstico del tiempo marca que el viernes podría cambiar la situación y ser el fin de la estabilidad debido al ingreso de un nuevo sistema frontal.

