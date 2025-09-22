Se suspendieron temporalmente algunas Becas Progresar por estos motivos

El programa "Progresar Obligatorio" acompaña a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.

Capital Humano suspendió temporalmente el pago de algunas Becas Progresar 2025

Varios beneficiarios de las becas "Progresar Obligatorio" recibieron la notificación del Ministerio de Capital Humano que suspendieron temporalmente su pago. Este mensaje se puede ver en la sección "Estado de tu solicitud" de la plataforma oficial del programa Becas Progresar. Por eso, algunos estudiantes no cobraron la prestación liquidada por ANSES en septiembre.

becas-progresar-1jpg.webp Las Becas Progresar buscan acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios y puedan continuar una formación o carrera profesional.

Hay que tener en claro que mediante la Resolución 388/2025 de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano exige tres certificaciones anuales para mantener activas las Becas Progresar, las mismas se llevan a cabo en abril, junio y diciembre.

El principal motivo de las suspensiones temporales de las Becas Progresar en septiembre se deben a los problemas que surgieron en la segunda certificación de regularidad escolar, correspondiente al mes de junio.

Becas Progresar: suspensión por no asistir al colegio o por omisión de /certificado

Por la Resolución 388/2025 de la Secretaría de Educación, las escuelas deben realizar tres certificaciones anuales para todo el universo de titulares de las becas "Progresar Obligatorio".

Entonces la suspensión temporal del pago de las Becas Progresar en su programa "Obligatorio" se deben por estos motivos:

Que efectivamente el becario o becaria hubiese abandonado la concurrencia la colegio. En este caso, los beneficiarios suspendidos se deben reincorporar, es decir, volver a cursar y que la institución lo certifique como alumno regular para así volver a cobrar

Que exista un error u omisión (olvido) en la segunda certificación de junio por parte de la Institución Educativa. En estos casos, para corregir la situación, deben acercarse a la escuela para que desde la administración confirmen la regularidad de la plataforma Progresar

Becas Progresar: cuándo será la próxima certificación escolar

La última y tercera notificación del 2025 de las Becas Progresar será en diciembre. La misma permite mantener el beneficio activo y te habilita a cobrar el 20% retenido todos los meses que equivalen a $7.000 mensuales.

Además, de acuerdo con las pautas establecidas en cada jurisdicción, esto permite confirmar si el estudiante continúa como alumno regular, si finalizó el ciclo lectivo y si adeuda materias.

Principalmente, esta tercera notificación es muy importante para que el alumno pueda volver a anotarse en Becas Progresar en 2026. Y, por último, le permite al titula de Beca Progresar cobrar las tres últimas cuotas correspondientes al 2025.