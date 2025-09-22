El país de América Latina con el puente más alto del mundo: más de 400 metros de altura

Se trata del Puente Baluarte, ubicado en la Sierra Madre Occidental de México, una de las obras de ingeniería más emblemáticas de América Latina y un símbolo de modernidad para el mundo. Con una longitud total de 1.124 metros, un claro central de 520 metros y una altura de 402,57 metros sobre la barranca, este puente integra infraestructura vial avanzada y conecta estratégicamente regiones clave, consolidándose como un hito urbano y de ingeniería de la región.

La estructura forma parte de un proyecto mayor que incluye 61 túneles y la supercarretera de 230 km, creando un nuevo referente de infraestructura en América Latina y transformando el perfil logístico y económico de los estados del norte de México. Según el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU – la altura de esta construcción sobre la barranca, de 402,57 metros, lo sitúa muy por encima de cualquier otro puente atirantado existente en el mundo, siendo la distancia desde el tablero hasta el fondo del valle la medida que define este récord.

Puente Baluarte (1) No es solo una construcción; es un símbolo de progreso en América Latina que une regiones y deja huella a nivel mundial.

Por qué este puente de América Latina es importante

La idea de construir este puente en América Latina surgió para facilitar la comunicación entre el norte y el Pacífico de México, reducir tiempos de traslado y potenciar la actividad económica. La supercarretera Durango–Mazatlán reduce el tiempo de recorrido desde Durango hasta el puerto de Mazatlán de 6 a 2,5 horas para coches y de 10 a 4 horas para camiones, convirtiéndose en una alternativa real al canal de Panamá.

Este puente es importante por varias razones, entre ella destaca: