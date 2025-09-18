La ciudad de América Latina donde un agujero de 90 metros de profundidad apareció y transformó el paisaje

La ciudad de América Latina donde un agujero de 90 metros de profundidad transformó el paisaje por completo

Este hecho ocurrió en la ciudad de Guatemala en 2010 más de 15 años y los residentes de este lugar de América Latina lo siguen recordando. El agujero se formó debido a un colapso del terreno provocado por la combinación de lluvias intensas y tuberías de drenaje subterráneas debilitadas.

La tragedia se llevó casas y negocios, y aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales directas, sí dejó pérdidas materiales significativas y un recuerdo imborrable para la comunidad local. Este evento también destacó la importancia de la planificación urbana y el mantenimiento de la infraestructura en esta ciudad de América Latina, recordando que incluso en centros urbanos densamente poblados, la naturaleza puede reclamar espacio de manera repentina.

Gutemala capital (1) En general, el riesgo de que se produzcan sumideros en la Ciudad de Guatemala es muy alto y a menudo impredecible.

América Latina: ¿Cómo era el enorme agujero que transformó la ciudad?

En esta ciudad de América Latina se presentan las características más destacadas de este agujero urbano:

Diámetro impresionante: el agujero alcanzó un tamaño de aproximadamente 30 metros de diámetro, suficiente para tragarse varias edificaciones y vehículos.

Profundidad significativa: se estima que la profundidad del colapso fue de 20 a 30 metros, formando un cráter que parecía un pozo gigantesco en medio de la ciudad.

Ubicación urbana: ocurrió en pleno centro de la ciudad , afectando calles principales, servicios públicos y edificios residenciales y comerciales.

, afectando calles principales, servicios públicos y edificios residenciales y comerciales. Causa principal: la combinación de lluvias intensas, filtraciones y fallas en las tuberías subterráneas provocó que el terreno cediera de manera repentina.

intensas, filtraciones y fallas en las tuberías subterráneas provocó que el terreno cediera de manera repentina. Impacto social: los habitantes fueron evacuados y muchos negocios tuvieron que cerrar, dejando un vacío económico y emocional en la comunidad.

Lección urbana: el evento sirvió como advertencia sobre la importancia del mantenimiento de infraestructura y la planificación urbana, especialmente en zonas propensas a fallas geológicas o lluvias extremas.

Este agujero urbano de 2010 permanece en la memoria colectiva como un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de nuestras ciudades, mostrando que, en cualquier momento, la tierra puede abrirse bajo nuestros pies y cambiar radicalmente el paisaje urbano