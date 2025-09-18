Inicio Sociedad Ciudad
La ciudad de América Latina donde un agujero de 90 metros de profundidad apareció y transformó el paisaje

En esta ciudad de América Latina apareció un agujero que transformó por completo el paisaje. Las autoridades tardaron 5 años en repararlo

Por Valentina Araya [email protected]
Un agujero de 90 metros de profundidad apareció y transformó el paisaje

En ocasiones, la naturaleza y la infraestructura humana se encuentran de manera dramática, dejando escenas que parecen sacadas de películas. Una ciudad de América Latina fue testigo de uno de estos fenómenos: un enorme agujero de 30 metros de diámetro se abrió de repente en pleno centro urbano, engullendo calles, vehículos e incluso edificios enteros.

Este evento, que combinó lluvias intensas, fallas geológicas y problemas de drenaje, dejó a los habitantes en estado de shock y se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de las ciudades ante fenómenos inesperados. Te contamos cuándo fue y cómo es que tardaron 5 años en repararlo.

El sumidero se produjo debido a una combinación de razones, entre ellas la tormenta tropical Agatha , la erupción del volcán Pacaya y fugas de las tuberías de alcantarillado

La ciudad de América Latina donde un agujero de 90 metros de profundidad transformó el paisaje por completo

Este hecho ocurrió en la ciudad de Guatemala en 2010 más de 15 años y los residentes de este lugar de América Latina lo siguen recordando. El agujero se formó debido a un colapso del terreno provocado por la combinación de lluvias intensas y tuberías de drenaje subterráneas debilitadas.

La tragedia se llevó casas y negocios, y aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales directas, sí dejó pérdidas materiales significativas y un recuerdo imborrable para la comunidad local. Este evento también destacó la importancia de la planificación urbana y el mantenimiento de la infraestructura en esta ciudad de América Latina, recordando que incluso en centros urbanos densamente poblados, la naturaleza puede reclamar espacio de manera repentina.

En general, el riesgo de que se produzcan sumideros en la Ciudad de Guatemala es muy alto y a menudo impredecible.

América Latina: ¿Cómo era el enorme agujero que transformó la ciudad?

En esta ciudad de América Latina se presentan las características más destacadas de este agujero urbano:

  • Diámetro impresionante: el agujero alcanzó un tamaño de aproximadamente 30 metros de diámetro, suficiente para tragarse varias edificaciones y vehículos.
  • Profundidad significativa: se estima que la profundidad del colapso fue de 20 a 30 metros, formando un cráter que parecía un pozo gigantesco en medio de la ciudad.
  • Ubicación urbana: ocurrió en pleno centro de la ciudad, afectando calles principales, servicios públicos y edificios residenciales y comerciales.
  • Causa principal: la combinación de lluvias intensas, filtraciones y fallas en las tuberías subterráneas provocó que el terreno cediera de manera repentina.
  • Impacto social: los habitantes fueron evacuados y muchos negocios tuvieron que cerrar, dejando un vacío económico y emocional en la comunidad.
  • Lección urbana: el evento sirvió como advertencia sobre la importancia del mantenimiento de infraestructura y la planificación urbana, especialmente en zonas propensas a fallas geológicas o lluvias extremas.

Este agujero urbano de 2010 permanece en la memoria colectiva como un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de nuestras ciudades, mostrando que, en cualquier momento, la tierra puede abrirse bajo nuestros pies y cambiar radicalmente el paisaje urbano

