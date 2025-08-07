Inicio Ovación Fútbol Lautaro Martínez
Protagonistas

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, en la lista de nominados al Balón de Oro

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister figuran entre los nominados al Balón de Oro que la revista France Football entrega al mejor jugador del mundo.

Por UNO
Alexis y Lautaro

Alexis y Lautaro, entre los mejores del mundo.

El delantero del Inter y el mediocampista del Liverpool comparten la lista de nominados que fue anunciada este jueves en las redes sociales.

Lautaro Martínez.jpg

Los otros candidatos son los ingleses Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea) y Scott McTominay (Nápoli); los franceses Ousmane Dembelé, Desiré Doué (ambos del PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Michael Olise (Bayern Múnich); el italiano Giangluigi Donnarumma (PSG), los neerlandeses Virgil Van Dijk (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter); el guineano Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), el sueco Viktor Gyökeres (Arsenal), el noruego Erling Haaland (Manchester City), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (PSG), el polaco Robert Lewandowski (Barcelona), los portugueses Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves (todos del PSG); los españoles Lamine Yamal, Pedri (ambos del Barcelona) y Fabián Ruiz (PSG); los brasileños Vinicius (Real Madrid) y Raphinha (Barcelona); el egipcio Mo Salah (Liverpool) y el alemán Florian Wirtz (Liverpool).

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet, ubicado en pleno centro de París.

Alexis-Mac-Allister.jpg

"Felicitaciones hijo, a seguir trabajando con profesionalismo y mucha humildad" (Carlos Mac Allister en X). "Felicitaciones hijo, a seguir trabajando con profesionalismo y mucha humildad" (Carlos Mac Allister en X).

Franco Mastantuono no fue nominado al Trofeo Kopa

Los nominados al Trofeo Kopa, al mejor futbolista menor de 21 años, fueron presentados este jueves y la gran sorpresa fue la ausencia de Franco Mastantuono.

El gran candidato a quedarse con el premio es el español Lamine Yamal, quien ya lo obtuvo el año pasado y que viene de tener una gran temporada con el Barcelona, en la que ganó la Supercopa de España, LaLiga y la Copa del Rey.

Los nominados al Trofeo Kopa

  • Ayyoub Bouaddi (francés, Lille)
  • Pau Cubarsí (español, Barcelona)
  • Désiré Doué (francés, Paris Saint-Germain)
  • Estevao (brasilero, Chelsea)
  • Dean Huijsen (neerlandés, Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (inglés, Arsenal)
  • Rodrigo Mora (portugués, Porto)
  • Joao Neves (portugués, Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (español, Barcelona)
  • Kenan Yildiz (turco, Juventus)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas