Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, en la lista de nominados al Balón de Oro

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet, ubicado en pleno centro de París.

Alexis-Mac-Allister.jpg

"Felicitaciones hijo, a seguir trabajando con profesionalismo y mucha humildad" (Carlos Mac Allister en X). "Felicitaciones hijo, a seguir trabajando con profesionalismo y mucha humildad" (Carlos Mac Allister en X).

Franco Mastantuono no fue nominado al Trofeo Kopa

Los nominados al Trofeo Kopa, al mejor futbolista menor de 21 años, fueron presentados este jueves y la gran sorpresa fue la ausencia de Franco Mastantuono.

El gran candidato a quedarse con el premio es el español Lamine Yamal, quien ya lo obtuvo el año pasado y que viene de tener una gran temporada con el Barcelona, en la que ganó la Supercopa de España, LaLiga y la Copa del Rey.

Los nominados al Trofeo Kopa