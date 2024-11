Balón de Oro: sin pelos en la lengua, el periodista de Namibia le respondió a Florentino Pérez

Qué había dicho Florentino Pérez sobre la gala del Balón de Oro

Durante su presencia en la Asamblea General Anual del Real Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo, Florentino Pérez criticó los votos de los periodistas de Namibia, Uganda, Albania y Finlandia. El mandamás del club aseguró que: "Nadie sabe quiénes son (los periodistas)".

Posteriormente, dejando clara su postura con respecto a cómo debería desarrollarse el evento, argumentó: "El Balón de Oro debería ser organizado de forma independiente y votado por gente que sea bien conocida".

La respuesta de uno de los periodistas apuntados por el presidente de Real Madrid

Rodri se coronó ganador del Balón de Oro mediante el voto de 99 periodistas de los 100 mejores países del ranking FIFA (Siria no votó). Cada uno de ellos escogió su top ten, otorgando 15 puntos para el primero, 12 para el segundo, 10 para el tercero y 8 para el cuarto. Del quinto al décimo lugar, se dieron siete, cinco, cuatro, tres, dos y uno, respectivamente.

En este contexto Sheefeni Nikodemus, representante de Namibia, habló en exclusiva con el programa El Larguero y no dudó en responderle al mandamás del Real Madrid por sus duras acusaciones: "Básicamente, sospecho que son sólo palabras de alguien que está frustrado, el señor Pérez".

Sheefeni Nikodemus.jpg Sheefeni Nikodemus le respondió a Florentino Pérez.

"Si él cree que la gente de mi país, y los otros países mencionados no tienen un voto significativo porque somos personas inferiores, me gustaría saber, si yo fuera de una de las principales naciones del futbol y no estuviera de acuerdo con su opinión, ¿cuál sería su argumento?", sentenció el mencionado periodista.