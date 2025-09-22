Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
El trabajo del futuro

La Ciudad lanzó una capacitación gratuita en inteligencia artificial con certificación oficial

El programa de inteligencia artificial requiere inscripción previa y propone aprender a usar ChatGPT, Copilot y Gemini. Todos los detalles

Por UNO
La Ciudad de Mendoza y una capacitación gratuita en IA. Imagen ilustrativa

Sabido es que la inteligencia artificial va ganando terreno en la vida cotidiana de cada uno de los argentinos. En ese marco, la Ciudad de Mendoza lanzó una capacitación gratuita para conocer los últimos detalles en la adquisición de competencias clave para el presente y el futuro del trabajo, todo en el universo de la IA.

En ese sentido, Capital presenta ¡El trabajo del futuro ya está aquí!, la capacitación que será dictada por la empresa Egg, en modalidad 100% online y con clases en vivo.

El programa ofrece una formación inicial en inteligencia artificial generativa. Los contenidos ofrecidos incluyen fundamentos esenciales de la IA, redacción de prompts efectivos y el uso práctico de herramientas como ChatGPT, Copilot y Gemini.

inteligencia artificial.jpg

La capacitación gratuita de la Ciudad en IA

Según los organizadores, la capacitación busca brindar a los participantes una sólida base de conocimientos en una tecnología que ya está transformando la vida personal, laboral y académica de millones de personas alrededor del mundo. Al finalizar el cursado, quienes participen obtendrán un certificado oficial que validará sus nuevas habilidades y potenciará su perfil profesional.

Si bien la capacitación es gratuita, se requiere inscripción previa completando este formulario. La organización aclaró que hará una preselección de los aspirantes en caso que los inscriptos superen el cupo máximo.

“El Futuro nos trae muchos desafíos. Uno de ellos o el más grande es la inteligencia artificial. Por ello avanzamos en una capacitación gratuita para que todos los mendocinos tengan la posibilidad de prepararse para el mundo del trabajo, porque la IA está evolucionando día a día”, indicó el intendente Ulpiano Suarez.

