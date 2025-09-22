La Ciudad lanzó una capacitación gratuita en inteligencia artificial con certificación oficial

inteligencia artificial.jpg

La capacitación gratuita de la Ciudad en IA

Según los organizadores, la capacitación busca brindar a los participantes una sólida base de conocimientos en una tecnología que ya está transformando la vida personal, laboral y académica de millones de personas alrededor del mundo. Al finalizar el cursado, quienes participen obtendrán un certificado oficial que validará sus nuevas habilidades y potenciará su perfil profesional.

Si bien la capacitación es gratuita, se requiere inscripción previa completando este formulario. La organización aclaró que hará una preselección de los aspirantes en caso que los inscriptos superen el cupo máximo.

“El Futuro nos trae muchos desafíos. Uno de ellos o el más grande es la inteligencia artificial. Por ello avanzamos en una capacitación gratuita para que todos los mendocinos tengan la posibilidad de prepararse para el mundo del trabajo, porque la IA está evolucionando día a día”, indicó el intendente Ulpiano Suarez.