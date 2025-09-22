Sabido es que la inteligencia artificial va ganando terreno en la vida cotidiana de cada uno de los argentinos. En ese marco, la Ciudad de Mendoza lanzó una capacitación gratuita para conocer los últimos detalles en la adquisición de competencias clave para el presente y el futuro del trabajo, todo en el universo de la IA.
La Ciudad lanzó una capacitación gratuita en inteligencia artificial con certificación oficial
El programa de inteligencia artificial requiere inscripción previa y propone aprender a usar ChatGPT, Copilot y Gemini. Todos los detalles