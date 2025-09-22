Cuenta DNI del Banco Provincia: ahorro del 10% sin tope que se activa todos los lunes y martes

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Con la Cuenta DNI del Banco Provincia podés ahorrar un 10% sin tope de reintegro en estos productos

El programa "Renová tu biblioteca" es una promoción del Banco Provincia utilizando su billetera virtual, Cuenta DNI. Este beneficio está disponible todos los lunes y martes de septiembre en librerías e imprentas adheridas, con un ahorro del 10% sin tope de reintegro.

El beneficio estará a cargo del comercio y el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles de realizada la compra, explica en su web el Banco Provincia. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes.

Ciudad, Mendoza 20 febrero 2019 Librerias. Articulos de libreria y libros. Luis Amieva / UNO Con Cuenta DNI podés obtener un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en la compra de libros e impresiones en comercios adheridos.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

Promoción válida para compras en comercios adheridos realizadas con Cuenta DNI , a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta

, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

La billetera digital del Banco Provincia es gratuita y con Cuenta DNI podés acceder a importantes promociones que ayudan a aliviar el bolsillo de los usuarios. Estos beneficios son esenciales y se pueden conseguir en diferentes comercios adheridos.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: