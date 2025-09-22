Franco Petroli hizo autocrítica tras el empate de Godoy Cruz y dejó la clave para volver a sumar de a tres en el Gambarte

Autocrítica y clave para sumar de a tres en la perspectiva de Franco Petroli

A la dificultad de Godoy Cruz por conseguir su primera victoria en el Feliciano Gambarte, Franco Petroli la examinó con autocrítica pero con cierta tranquilidad de comprender "el proceso" de adaptación que está atravesando el Tomba en su renovado estadio. "Tenemos mucha bronca. Estamos de local, queremos empezar a ganar acá. Es una autocrítica para nosotros y tenemos que seguir trabajando"; sin embargo, el arquero agregó que es común que el equipo atraviese este período de adecuación al Gambarte. "Es un proceso normal que pasa. Cuando me tocó estar en River y cambió la cancha, en su momento, también los primeros partidos le costaba ganar. Después tomó confianza, es normal que pase. Tenemos que ir adaptándonos lo más rápido posible porque queremos ganar y sumar".

Por ello, en cuanto al nivel futbolístico de Godoy Cruz, Franco Petroli completó que hay que "transitar" esta racha que está viviendo el Tomba y que el equipo tiene que "estar concentrado y seguir trabajando". En ese sentido, aseguró: "Tenemos que seguir insistiendo en lo que queremos y en lo que pretende el cuerpo técnico y así las cosas van a empezar a salir".

Embed - Franco Petroli hizo autocrítica tras el empate de Godoy Cruz y dejó la clave para volver al triunfo

Además, Petroli dejó su mirada en cuanto al foco que tiene que hacer Godoy Cruz para volver a sumar de a tres. "Tenemos que lograr un poco más de serenidad para dominar los partidos y encontrar esa llave que nos dé los goles y poder sacar esa diferencia y tomar confianza".

Por último, el arquero de Godoy Cruz se refirió al retorno del Gato Oldrá - como entrenador de Instituto- al Feliciano Gambarte en una tarde más que especial. "Es una alegría volver a verlo. Igualmente estábamos muy enfocados en el partido y lo queríamos ganar. Obviamente le deseamos todo lo mejor a él y a su cuerpo técnico que siempre han sido grandes personas con nosotros cuando estuvieron y no queda más que desearles todo lo mejor".