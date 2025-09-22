El pueblo alemán dentro de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires se encuentra Colonia Hinojo un pueblo con aproximadamente 3.000 habitantes. Este lugar se destaca por ser el primer asentamiento de alemanes que inmigraron hacia nuestro país, a mediados de 1877 según consideraron los historiadores expertos en la materia.

Ubicado en el partido de Olavarría, a poco más de 300 kilómetros de la capital provincial, Colonia Hinojo es una de las grandes colonias alemanas que se encuentran en nuestro país. Su gastronomía y su arquitectura la convierten en un destino único en el país.

pueblo colonia hinojo El pueblo que mezcla tradiciones alemanas y argentinas.

El mayor atractivo de este pueblo son sus imponentes edificios que conservan los lineamientos de la arquitectura de Alemania. Por ejemplo, hay una iglesia que está a punto de ser un Monumento Histórico Provincial, ya que se encuentra en ese proceso de declaración.

Además de sus construcciones, este pueblo deleita con su oferta gastronómica alemana, que incluye platos como kreppels, strudel de manzana, varenikes, cerveza artesanal y salchichas con chucrut. Incluso en el mes de marzo se celebra la Kreppelfest en esta pequeña colonia teutona, que es un festival imperdible para los amantes de este país.