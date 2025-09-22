Los goleadores de Boca en la Liga Profesional

El plantel de Miguel Ángel Russo está sufriendo la falta de gol de quienes los hinchas esperan que marquen, sin embargo, la sorpresa (y la buena fortuna) recayó en otros jugadores que se han hecho cargo de llenarle la boca de gol a los fanáticos Xeneizes.

El máximo goleador de Boca en la Liga Profesional es Rodrigo Battaglia, con tres tantos marcados a Rosario Central, Aldosivi y Central Córdoba. En total lleva cinco goles en el conjunto de la Ribera, y cuatro desde que llegó el técnico de 69 años.

Di Lollo - Battaglia Lautaro Di Lollo junto a Rodrigo Battaglia, juntos llevan cinco goles.

Luego está Lautaro Di Lollo, con dos (Unión y Aldosivi) y Miguel Merentiel, también con dos goles (Banfield y Central Córdoba). Con un gol aparecen: Edinson Cavani, Milton Giménez, Exequiel Zeballos y Alan Velasco. Además, Independiente Rivadavia convirtió un gol en contra, obra de Tomás Bottari.

En total Boca ha marcado 12 veces y aunque Leandro Paredes no convirtió goles, su participación es fundamental en el equipo de Russo, al punto que participó en siete.

La trayectoria de Rodrigo Battaglia

El mediocampista de 34 años surgió en Huracán de Parque Patricios y en Argentina también jugó en Racing y Rosario Central, tuvo un paso importante en Portugal donde defendió las camsietas del Sporting Braga, el SC Braga y el Sporting CP (ganó dos Copa de la Liga de Portugal y una Copa de Portugal).

En España estuvo en Alavés y Mallorca; además, en Brasil estuvo en el Atlético Mineiro donde ganó dos Campeonatos Mineiro, también jugó la final de la última Copa Libertadores.

En enero el jugador manifestó la posibilidad de regresar al país y eso favoreció a que las negociaciones sean sencillas. Boca ofertó alrededor de un millón de dólares y el jugador dejó atrás una importante suma de dinero que la dirigencia del Mineiro le debía.