Los afilados números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia: el as de espadas del equipo de Berti

El capitán de Independiente Rivadavia lleva una temporada auspiciosa en el equipo de Alfredo Berti.

Por Carolina Quiroga
Sebastián Villa se luce en Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza Prensa Lepra. 

Mientras Independiente Rivadavia se mantiene firme en su objetivo de clasificar a los playoffs del Torneo Clasura y de obtener el boleto a un certamen internacional, los flashes no dejan de apuntar a su gran capitán, Sebastián Villa, el as de espadas del equipo de Alfredo Berti para pelear por esas metas.

El colombiano arrancó la temporada con la cinta en su brazo para tomar la posta de un equipo que con garra y esfuerzo salió de la zona de descenso el torneo anterior. Con esa impronta, Sebastián Villa se hizo el capitán y líder de un Independiente Rivadavia que empezó a rendir de manera más óptima bajo las órdenes de Alfredo Berti y que empezó a tener grandes aspiraciones de llevar a la Lepra a lo más alto.

Sebastián Villa, caudillo y capitán de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa, caudillo y capitán de Independiente Rivadavia.

Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia este 2025

El caudillo colombiano transita una temporada auspiciosa en Independiente Rivadavia y todavía queda mucho camino por recorrer. En lo que va del año, Sebastián Villa no solo jugó de manera disruptiva e hizo jugar a sus compañeros con ese ímpetu, sino que también concretó goles y repartió asistencias.

En 30 partidos disputados este 2025, Villa lleva convertidos 6 goles entre el torneo local y la Copa Argentina, y ha brindado 8 asistencias. En el desglose de los números, el rendimiento del capitán de Independiente Rivadavia se observa de la siguiente manera:

  • Un doblete frente a Belgrano (Fecha 3 del Torneo Apertura)
  • Gol ante Estudiantes de La Plata (Fecha 4 del Torneo Apertura)
  • Asistencia ante Racing (Fecha 11 Torneo Apertura, gol Barbieri)
  • Asistencia ante Godoy Cruz (Fecha 12 Apertura, gol Villalba)
  • Asistencia ante Banfield (Fecha 13 Apertura, Sartori Prieto)
  • Asistencia ante Estudiantes de Caseros (32avos de final Copa Argentina, gol Osella)
  • Gol ante Aldosivi (Fecha 14 Apertura)
  • Asistencia frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (Fecha 15 Apertura, gol Sartori Prieto)
  • Gol ante Platense (16avos de final Copa Argentina)
  • Asistencia ante Central Córdoba de Rosario (octavos de final Copa Argentina, gol Villalba)
  • Gol vs Estudiantes de La Plata (Fecha 4 Torneo Clausura)
  • Asistencia ante Tigre (Cuartos de final Copa Argentina, gol Matías Fernández)
  • Asistencia ante Unión de Santa Fe (Fecha 9 Torneo Apertura, gol Álex Arce).

