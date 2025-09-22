Los afilados números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia: el as de espadas del equipo de Berti

Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia este 2025
El caudillo colombiano transita una temporada auspiciosa en Independiente Rivadavia y todavía queda mucho camino por recorrer. En lo que va del año, Sebastián Villa no solo jugó de manera disruptiva e hizo jugar a sus compañeros con ese ímpetu, sino que también concretó goles y repartió asistencias.
En 30 partidos disputados este 2025, Villa lleva convertidos 6 goles entre el torneo local y la Copa Argentina, y ha brindado 8 asistencias. En el desglose de los números, el rendimiento del capitán de Independiente Rivadavia se observa de la siguiente manera:
- Un doblete frente a Belgrano (Fecha 3 del Torneo Apertura)
- Gol ante Estudiantes de La Plata (Fecha 4 del Torneo Apertura)
- Asistencia ante Racing (Fecha 11 Torneo Apertura, gol Barbieri)
- Asistencia ante Godoy Cruz (Fecha 12 Apertura, gol Villalba)
- Asistencia ante Banfield (Fecha 13 Apertura, Sartori Prieto)
- Asistencia ante Estudiantes de Caseros (32avos de final Copa Argentina, gol Osella)
- Gol ante Aldosivi (Fecha 14 Apertura)
- Asistencia frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (Fecha 15 Apertura, gol Sartori Prieto)
- Gol ante Platense (16avos de final Copa Argentina)
- Asistencia ante Central Córdoba de Rosario (octavos de final Copa Argentina, gol Villalba)
- Gol vs Estudiantes de La Plata (Fecha 4 Torneo Clausura)
- Asistencia ante Tigre (Cuartos de final Copa Argentina, gol Matías Fernández)
- Asistencia ante Unión de Santa Fe (Fecha 9 Torneo Apertura, gol Álex Arce).