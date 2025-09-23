Los Pumas se ponen a punto para jugar con los Springboks por el Rugby Champioship

El seleccionado nacional buscará su tercera victoria en el certamen de este año tras haber derrotado a los All Blacks en Buenos Aires y a los Wallabies en su último encuentro.

Luego del compromiso en Durban, el seleccionado nacional cerrará su participación el 4 de octubre en Londres, nada menos que en el estadio de Twickenham, donde enfrentará nuevamente a los Springboks en terreno neutral, tras ceder la localía.

La formación de Sudáfrica con dos cambios

Los sudafricanos, bicampeones del mundo, confirmaron este martes el equipo titular con dos cambios respecto de su aplastante victoria ante Nueva Zelanda, en Wellington: Eben Etzebeth y Damian Willemse ingresan por Lood de Jager y Aphelele Fassi.

Lo que viene para Los Pumas en la temporada 2025

27/9 vs. Sudáfrica, en Durban

4/10 vs. Sudáfrica, en Londres

9/11 vs. Gales, en Cardiff

16/11 vs. Escocia, en Edimburgo

23/11 vs. Inglaterra, en Londres

Diciembre: Sorteo del Mundial 2027

Las posiciones del Rugby Championship

Australia 11 unidades

Sudáfrica 10

Nueva Zelanda 10

Los Pumas 9

Los Pumas en el ranking del World Rugby de cara al Mundial 2027

El equipo dirigido por Felipe Contepomi sumó 1.56 puntos tras la ajustada victoria ante Australia y alcanzó un total de 84.40, lo que le permite trepar al sexto lugar de la clasificación, desplazando a los Wallabies al séptimo puesto.

Los Pumas marchan sextos en el ranking de World Rugby.

Este movimiento en el ranking tiene un valor estratégico de cara al próximo sorteo de la Copa del Mundo (será en diciembre), ya que estar entre los seis primeros lo hace estar en el primer bombo y esquiva a rivales directos.

Un nuevo triunfo no solo los mantendría en carrera por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la lucha por el quinto lugar del ranking mundial, algo que sería histórico para el seleccionado nacional.

El top 10 del ranking de World Rugby