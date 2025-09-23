El drama histórico de Netflix que tiene una trama magistral de la que todo el mundo habla

netflix-gladiador-2

Gladiador II ha sido bien recibida tanto por la crítica especializada como por los usuarios de Netflix, por lo que es una de las películas más recomendadas del género épico.

Netflix: de qué trata la película Gladiador II

La película Gladiador II se sitúa dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio y muestra un Imperio Romano marcado por la tiranía de los emperadores gemelos Geta y Caracalla. En este contexto, su nieto, Lucio Vero (Paul Mescal), vive oculto bajo el nombre de Hanno junto a su esposa Arishat en el reino norteafricano de Numidia.

gladiador ii

La paz del reino se rompe cuando el ejército romano, liderado por el general Acacio (Pedro Pascal), invade y conquista Numidia, esclavizando a Lucio y a otros supervivientes.

Los esclavos son trasladados a Ostia, donde Lucio es comprado por Macrinus (Denzel Washington), el maestro de cuadras, quien le ofrece una oportunidad única: ganar suficientes combates como gladiador para llegar al Coliseo y así vengarse matando a Acacio.

Netflix: tráiler de la película Gladiador II

Embed - GLADIADOR 2 Tráiler Español Latino (2024) Pedro Pascal, Denzel Washington, Paul Mescal

Reparto de Gladiador II, película de Netflix

Pedro Pascal (Marcus Acacius)

Paul Mescal (Lucius Vero)

Denzel Washington (Macrinus)

Connie Nielsen (Lucila)

Derek Jacobi (Senador Graco)

Djimon Hounsou (Juba)

Joseph Quinn (Emperador Geta)

Fred Hechinger (Emperador Caracalla)

Tim McInnerny (Thraex)

Dónde ver la película Gladiador II, según la zona geográfica