Es imposible no inspirarse con esta película de Netflix

Es imposible no inspirarse con esta película de Netflix, que está basada en hechos reales, a partir de una historia conmovedora.

Hay historias que forman parte del catálogo de series y películas de Netflix que serán recordadas para siempre y que por más que pasen los años, no pierden vigencia. Ese es el caso de la película En niño que domó el viento, un tesoro cautivador que todo usuario de la plataforma debería ver.

Esta película británica de 2019, se basa en la en la memoria The Boy Who Harnessed The Wind de William Kamkwamba, un hombre que ganó fama mundial al crear un aerogenerador para alimentar con aparatos eléctricos de su humilde casa de Wimbe, una aldea rural de Malawi, utilizando maderas, partes de una bicicleta y chatarra.

La adaptación lo tiene a un chico que logra, luego de mucho esfuerzo, suministrarle agua a su pequeña aldea, en una historia que tiene un final épico, que emociona al punto de las lágrimas.

En un rol protagónico y al frente de su primera entrega cinematográfica, Chiwetel Ejiofor, el director logró captar con un relato austero y medido al público, más allá de que algunos opinan de qué la propuesta no logra de levantar vuelo y se vuelve lenta.

Esta película inspiradora de Netflix se sumó a la plataforma en marzo de 2019, con una duración de 1 hora y 53 minutos.

El actor Maxwell Simba interpreta a William Kamkwamba en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película El niño que domó el viento

El público se encontrará con la historia del niño William Kamkwamba (Maxwell Simba), que luego de leer un libro de ciencia, se propone fabricar un molino de viento con una turbina, para poder proveer de agua a su pequeña aldea, situada un remoto lugar de Malaui, al sureste de África.

Esta película dramática de Netflix es una de las más emocionantes de los últimos años.

Reparto de El niño que domó el viento, película de Netflix

  • Maxwell Simba (William Kamkwamba)
  • Chiwetel Ejiofor (Trywell Kamkwamba)
  • Noma Dumezweni (Edith Sikelo)
  • Joseph Marcell (Jefe Wembe)
  • Aïssa Maïga (Agnes Kamkwamba)
  • Lily Banda (Annie Kamkwamba)

Tráiler de El niño que domó el viento, película de Netflix

Embed - El Niño que Domó el Viento Netflix Tráiler Oficial en Español

Dónde ver la película El niño que domó el viento, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El niño que domó el viento se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The boy who harnessed the wind se puede ver en Netflix.
  • España: la película El niño que domó el viento se puede ver en Netflix.

