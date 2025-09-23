En un rol protagónico y al frente de su primera entrega cinematográfica, Chiwetel Ejiofor, el director logró captar con un relato austero y medido al público, más allá de que algunos opinan de qué la propuesta no logra de levantar vuelo y se vuelve lenta.

Esta película inspiradora de Netflix se sumó a la plataforma en marzo de 2019, con una duración de 1 hora y 53 minutos.

netflix-pelicula-en-niño-que-domo-el-viento El actor Maxwell Simba interpreta a William Kamkwamba en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película El niño que domó el viento

El público se encontrará con la historia del niño William Kamkwamba (Maxwell Simba), que luego de leer un libro de ciencia, se propone fabricar un molino de viento con una turbina, para poder proveer de agua a su pequeña aldea, situada un remoto lugar de Malaui, al sureste de África.

netflix-el-niño-que-domo-el-viento Esta película dramática de Netflix es una de las más emocionantes de los últimos años.

Reparto de El niño que domó el viento, película de Netflix

Maxwell Simba (William Kamkwamba)

Chiwetel Ejiofor (Trywell Kamkwamba)

Noma Dumezweni (Edith Sikelo)

Joseph Marcell (Jefe Wembe)

Aïssa Maïga (Agnes Kamkwamba)

Lily Banda (Annie Kamkwamba)

Tráiler de El niño que domó el viento, película de Netflix

Embed - El Niño que Domó el Viento Netflix Tráiler Oficial en Español

Dónde ver la película El niño que domó el viento, según la zona geográfica