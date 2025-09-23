Sebastián Villa, enamorado de Mendoza e identificado con Independiente Rivadavia

Villa, de 29 años, está en pareja con la odontóloga colombiana y no es la primera vez que ambos comparten imágenes disfrutando de su estadía en la provincia a la que el delantero llegó hace poco más de un año.

Tras haber sido condenadopor violencia de género y de su polémica salida de Boca, Sebastián Villa pasó por Bulgaria e Independiente Rivadavia le dio la posibilidad de reinsertarse en el fútbol argentino.

Sebastián Villa, identificado con Independiente Rivadavia

En poco más de un año en la Lepra Sebastián Villa acumula 10 goles y 14 asistencias en 52 partidos superando los 9 tantos en 76 encuentros que registró en Deportes Tolima, el club en el que se destacó para dar el salto a Boca.

Villa Villa es capitán y figura de la Lepra.

Capitán y figura, el colombiano se ha ganado el cariño de los hinchas azules dentro de la cancha y también fuera de ella al respetar su contrato con el club después de los dos últimos mercados de pases.

El mensaje de Villa en redes sociales

Villa

Cuánto vale el pase de Villa

Tasado en unos 5 millones de euros según Transfermarkt, Sebastián Villa llegó a Independiente Rivadavia por 2.400.000 euros a mediados del 2024 y en los dos últimos mercados de pases fue uno de los jugadores más codiciados.

Racing y un par de clubes de Brasil manifestaron su interés en contratar al delantero que prefirió quedarse en la Lepra con el objetivo bien claro de pelear la Copa Argentina y clasificar a una copa internacional para 2026.