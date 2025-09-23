Omar Félix destacó la importancia de los eventos masivos y el movimiento económico que generan en San Rafael

“Este panorama nos genera un gran movimiento de personas que incide positivamente en la economía local. Más allá de los que se alojan, están los que compran en nuestros comercios, toman nuestros taxis y remises o los que utilizan los servicios de gastronómicos, entre otros”, destacó el jefe comunal.

A todo esto se suma la gran cantidad de foodtrucks, puestos de comida, artesanos y emprendedores que pudieron comercializar en el predio.

“El gran objetivo de esto es el disfrute de los jóvenes y sus familias, pero también una oportunidad importante de dinamizar la economía sanrafaelina”, aseveró.