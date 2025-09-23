Omar Félix destacó la importancia de los eventos masivos y el movimiento económico que generan en San Rafael

Ante un nuevo y multitudinario encuentro de Primavera en el Parque en San Rafael, el Intendente Omar Félix destacó la importancia de este tipo de eventos masivos y el movimiento económico que generan en el departamento.
Miles de personas colmaron el predio del Parque Yrigoyen en la jornada de este lunes. Más allá de los sanrafaelinos se destacó además una concurrencia masiva de departamentos del Gran Mendoza.