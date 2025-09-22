Fue por eso que Vincent García, jefe de la revista France Football, explicó: "Ningún jugador conoce al ganador, recién lo sabrán el día de la ceremonia".

"Soy el único que sabe el resultado. Los criterios son claros: actuaciones individuales y decisivas, títulos, juego limpio y conducta dentro y fuera de la cancha", explicó el representante de la revista.

Lista de ganador del Balón de Oro falsa

El podio lo completaba Vitor Ferreira, el único jugador que estuvo acertado; mientras que el resto de las siete posiciones estuvieron lejos de ser las correctas. Por ejemplo, en el caso de Lautaro Martínez la lista que falsa lo ubicó en el puesto 10, pero en la verdadera figura 20.

Barra bravas en la ceremonia del Balón de Oro

La revista francesa programó la entrega de premios el mismo día y horario que la Ligue 1 había decidido que se jugara el clásico entre el Olympique Marsella y el PSG, por la quinta fecha del torneo local. El encuentro estaba, en un inicio, pactado para el domingo, pero las fuertes tormentas obligaron a que el encuentro se reprograme para el lunes.

Es por eso que Luis Enrique no pudo hacerse presente en el Théâtre du Châtelet de París ya que tuvo que visitar el Estadio Vélodrome para dirigir a su plantel en la derrota por 1 a 0. Entre los ausentes también estuvieron Ousmane Dembélé y el presidente del club, Nasser Al Khelaifi (su equipo ganó el premio a mejor equipo de la temporada).

En ese contexto la barra brava del PSG decidió acompañar a su punta estrella en vez de asistir al partido.

Embed PSG ultras are outside the Ballon d'Or ceremony, celebrating Ousmane Dembele's victory! pic.twitter.com/ToxOQ5Uefx — EuroFoot (@eurofootcom) September 22, 2025

Las polémicas ausencias a la gala

El Real Madrid tenía siete nominados para la entrega de premios, sin embargo, desde la dirigencia del conjunto blanco decidieron no enviar a ningún representante luego que Vinícius Junior quedara en el segundo puesto detrás de Rodri en la edición de 2024.

El año pasado la noticia del ganador se filtró entonces el Real Madrid decidieron no ser parte de la ceremonia.

En esta edición los madrilistas nominados al Balón de Oro fueron Kylian Mbappé, Vincíus, Jude Bellingham, y Caroline Weir. Por otro lado, Dean Huijsen y Linda Caicedo estaban en la nómina para obtener el Premio Kopa y el arquero Thibaut Courtois, era candidato al Trofeo Yashin. De igual manera, ninguno ganó en sus respectivas categorías.

Por otro lado, otra ausencia significativa fue la de Luis Enrique quien, justamente, estaba dirigiendo al PSG en el clásico frente Olympique Marsella. El técnico español ganó el premio al mejor entrenador del mundo mientras que la Fundación Xana, creada en homenaje a la hija fallecida del técnico español, fue galardonado con el Premio Sócrates.

Dibu Martínez, ¿ganó el Trofeo Yashin?

La cuenta oficial del Balón de Oro informó en una publicación que el Trofeo Yashin fue para Dibu Martínez, más allá que el verdadero ganador fue Gianluigi Donnarumma, lo que sorprendió a los internautas ya que las imágenes si lo dieron como ganador al arquero italiano.

Posteo Balón de Oro La lista errónea del premio.

Todo indicaría que la lista publicada corresponde al 2024, donde Dibu Martínez si se consagró ganador.