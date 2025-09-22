Hasta hace un tiempo, solo los mayores de 13 años podían instalarse la aplicación, pero ahora, los mayores de 10 años ya están en condiciones de tener su cuenta en la plataforma, con algunos requisitos.

Según se informa desde la plataforma, "si tenés entre 10 y 17 años, podés tener una cuenta, con la autorización de tu madre, padre o tutor/a". "La persona que te autorice debe tener una cuenta en Mercado Pago o Mercado Libre", aclaran.

"Cuando cumplas 18 años, podrás usar todos los servicios de Mercado Pago", informaron.

También destacaron que los menores de edad deben contar con la autorización de sus padres o tutores. "Cuando estés creando tu cuenta vamos a identificar que sos menor de edad y te vamos a pedir el teléfono o e-mail de la cuenta de Mercado Pago o Mercado Libre de tu madre, padre o tutor/a. Esta persona va a recibir un e-mail y una notificación con tu pedido de autorización", subrayan.

"Cuando te autorice podrás empezar a usar tu cuenta. Si no te autoriza, podrás pedirle autorización a otra persona, siempre que sea tu madre, padre o tutor/a", agregan.

mercado Mercado Pago. Desde hace poco a la aplicación la pueden tener los menores mayores de 10 años.

También realizan una aclaración para quienes autorizan: "Cuando autorizás la cuenta de una persona menor de edad, asumís el rol de Responsable de cuenta y representante legal. Respondés por las actividades y movimientos que se hagan desde la cuenta, como por ejemplo enviar y recibir transferencias, realizar inversiones que generen rendimientos de dinero, etc. Como responsable, también podés acceder a resúmenes mensuales de las operaciones realizadas desde la cuenta".

Mercado Pago: estas funciones están habilitadas para mayores de 10 años

Pagar con QR

Enviar y recibir transferencias

Invertir y generar rendimientos con tu dinero desde los 10 años

Recargar tu celular y tarjetas de transporte

Pedir gratis una Tarjeta Mercado Pago

Realizar compras en Mercado Libre

