La palabra del día es una oportunidad para comenzar la mañana con otras energías y ganas. 

La palabra del día es una oportunidad para comenzar la mañana con otras energías y ganas. 

Cuando el día comienza muy temprano, con mucho sueño y pocas ganas, la palabra del día puede dar ese empujón que necesitas para arrancar. Las palabras que utilizamos a diario, sin importar el idioma, son un lazo de comunicación entre los seres humanos y la base del lenguaje.

Además, cada palabra se fue construyendo dentro de su lengua por necesidad de expresión, fusión de otras lenguas, usos coloquiales y evolución histórica. En esta ocasión, te comparto una palabra griega muy interesante y hermosa, que puede ser utilizada como guía o mantra diario.

idioma griego
Este idioma antiguo est&aacute; lleno de palabras y conceptos profundos, cargados de sentido.&nbsp;

Este idioma antiguo está lleno de palabras y conceptos profundos, cargados de sentido.

El griego es un idioma antiguo y profundo que suele vincularse con la filosofía, la historia clásica griega, la mitología y las artes. Esta lengua nace en el siglo III a.C, ligada a los pueblos indoeuropeos de la península balcánica y los dialectos griegos antiguos.

Los primeros registros del idioma o testimonios de la lengua figuran en las tablillas de arcilla de Creta. Es uno de los idiomas más antiguos y de mayor influencia en la cultura occidental. Es el idioma de importantes obras literarias, escritos filosóficos, registros históricos y obras del pensamiento.

El griego moderno es el idioma oficial de Grecia y Chipre. En la actualidad, la lengua cuenta con aproximadamente 13 millones de hablantes repartidos por el mundo, nativos y aprendices. Grecia es el país con la mayor cantidad de hablantes.

La palabra "eunoia": qué significa y cómo se utiliza

Eunoia, en griego ενοα, es una palabra antigua que significa "buen pensamiento" o "mente hermosa". Proviene de la unión de la palabra "eu" y la palabra "nous", que significan bien y mente.

pensamiento
Eunoia invita a pensar con claridad y contemplar los pensamientos de manera reflexiva.&nbsp;

Eunoia invita a pensar con claridad y contemplar los pensamientos de manera reflexiva.

Es una palabra del idioma griego que refleja la armonía mental e interior, así como la calidad del pensamiento y la belleza de nuestras ideas. Esta palabra también se utiliza para describir la bondad y las buenas intenciones hacia los otros.

Es una palabra griega que describe la voluntad de los oradores y los sentimientos amables que hablantes cultivan entre ellos y hacia las audiencias. Aristóteles utilizaba esta palabra para referirse a los sentimientos benévolos que forman parte de la ética humana.

¿De qué manera la palabra del día acompaña tu jornada?

pensamientos
Toma nota y utiliza esta palabra en tu jornada, como gu&iacute;a e inspiraci&oacute;n.

Toma nota y utiliza esta palabra en tu jornada, como guía e inspiración.

Esta palabra invita a desarrollar, trabajar y promover el pensamiento positivo y benevolente, para con uno mismo y los otros. Propone la claridad mental, escucha y deseo del bien ajeno.

Es una palabra que encarna la empatía y simpatía hacia el mundo que nos rodea. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra tan hermosa del idioma griego, solo debes tomarla y aplicarla en tu día a día.

Temas relacionados:

Te puede interesar