Mercado Pago: ¿cuánto gano si deposito $500.000?

La tasa de interés que Mercado Pago paga a sus clientes bajó al 35,6%. En lo que va de septiembre ha sido muy volátil

Por UNO
Mercado Pago paga una renta por tener dinero en cuenta. 

Los pequeños ahorristas apenas abren su teléfono miran cuál es la tasa de interés que pagan las billeteras virtuales. Es que los turbulentos momentos económicos de los últimos días marcaron cambios en el dólar, el plazo fijo y las billeteras virtuales como Mercado Pago

Un dato importante es la decisión del Banco Nación de pagar una ganancia en las cuentas sueldo, al igual que lo hacía cualquier billetera digital, lo que obligó a la billetera de Mercado Libre a subir su tasa que actualmente su tasa al 35,6%. ¿Cuánto gano si deposito $500.000 en Mercado Pago?.

Cuanto gano con Mercado Pago
Los pequeños inversores y ahorristas apuestan a las billeteras virtuales como Mercado Pago.

Las inversiones de pequeños ahorristas viraron desde hace un tiempo a las billeteras virtuales. Si bien en los últimos meses la opción había perdido fuerza, todo cambió mucho en poco tiempo. A la novedad del Banco Nación que aplicó el pago de un interés a sus clientes que dejen dinero en cuenta y el remezón político de las legislativas en Buenos Aires se suman las declaraciones día a día del Presidente (incluyendo la última cadena nacional) y las actividades en el Congreso con pujas por presupuestos, recortes, vetos y votaciones para sostenerlo o dejarlo sin efecto.

¿Cuánto gano si deposito $500.000 en Mercado Pago?

La tasa anual de Mercado Pago está en 35,6% (estaba en 34,8% al 31 de agosto) por lo que se volvió interesante para el pequeño y mediano ahorrista en menos de 18 días.

Más allá de que es atractivo lo que paga un plazo fijo, la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo desee. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Una situación similar se da con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier banco. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.

Si se deposita $500.000 en Mercado Pago se puede ganar:

  • Por día: $487,67.
  • Por mes: aproximadamente $14.833,33.
  • Por año: aproximadamente $178.000.

Hay que tener en cuenta que, en el caso de mantener depositado el dinero -sea la cantidad que sea- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces y variar la ganancia referida en esta nota.

