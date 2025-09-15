Mercado Pago tuvo que reintegrarle el dinero a una familia que perdió en un robo

"Resulta inexplicable que no se hagan cargo y que haya que poner en estado público la situación para que respeten los derechos del usuario", afirmó el especialista en ciberseguridad Ariel Garbarz.

Las declaraciones del Garbarz se dan luego de que se conoció que la empresa Mercado Pago finalmente accedió a devolver los 800.000 pesos robados a un usuario que fue víctima de un asalto en Villa Raffo, Tres de Febrero. Pero en un primer momento, Mercado Pago se negó.

"Para que se entienda, no es un banco, es una financiera que utiliza tecnología, recursos tecnológicos que son incluso superiores a los de muchos bancos, por eso sería inexplicable", señaló Garbarz.

El especialista aclaró que la ley protege a los usuarios en estos casos tanto de bancos como de financieras o fintech, y que establece un período de entre 30 y 90 días para el damnificado haga la denuncia correspondiente y la entidad devuelva el dinero. "Y ellos hicieron la denuncia, a los 11 minutos bloquearon todas sus cuentas", subrayó.

mercadopago2 Billetera virtual. Mercado Pago le devolvió a una familia el dinero que perdieron cuando sufrieron un robo.

Y concluyó: "Todos los bancos tienen varios seguros, aseguran sus propias cuentas. Curiosamente, no tienen, y deberían, un seguro que proteja realmente los derechos del usuario y que en todo caso no sean ellos los que tengan que devolverte los 800.000 pesos, que, de cualquier manera, para ellos es absolutamente nada".

Mercado Pago: el violento robo que sufrió la familia afectada

La familia había sido víctima de un violento asalto en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero, le habían robado $800.000 que los delincuentes gastaron usando la tarjeta física de Mercado Pago, pocos minutos después del hecho.

El asalto ocurrió en la madrugada del domingo 7 de septiembre, cuando el grupo regresaba de un cumpleaños de 15. En medio del robo, una nena de 9 años bajó del auto con las manos en alto y un globo, una escena que rápidamente se viralizó y generó impacto nacional.

El padre de la menor resultó herido, con la muñeca fracturada, producto de los golpes que recibió durante el ataque.

Fuente: pagina12.com.ar