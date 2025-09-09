La tasa de Mercado Pago subió otra vez: ¿cuánto gano si deposito $1.000.000 en septiembre?

¿Cuánto gano si deposito $1.000.000 en Mercado Pago?

La tasa anual de Mercado Pago está en 37,2% (estaba en 34,8% al 31 de agosto) por lo que se volvió más interesante para el pequeño y mediano ahorrista en menos de 10 días.

Siempre es atractivo lo que paga un plazo fijo, no obstante la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo necesite. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Cuánto gano con Mercado Pago

Una situación parecida se da con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier banco. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.

Si se deposita $1.000.000 en Mercado Pago se puede ganar:

Por día: $1.019,18.

Por mes: aproximadamente $31.000.

Por año: aproximadamente $372.000.

No hay que olvidar que, en el caso de mantener depositado el dinero -sea la cantidad que sea- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces y variar la ganancia referida en esta nota.