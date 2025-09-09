Inicio Mercado Pago
Ahorro e inversiones

La tasa de Mercado Pago subió otra vez: ¿cuánto gano si deposito $1.000.000 en septiembre?

La tasa de interés que Mercado Pago retorna a sus clientes volvió a aumentar. En lo que va de septiembre subió 2,4 puntos.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Mercado Pago volvió a subir su tasa de interés a quienes dejan dinero depositado.

Mercado Pago volvió a subir su tasa de interés a quienes dejan dinero depositado.

Los pequeños ahorristas siguen de cerca lo que pagan las billeteras virtuales. Es que el movimiento que provocó el resultado de las legislativas provinciales en Buenos Aires este domingo metió presión al dólar, el plazo fijo y las billeteras virtuales como Mercado Pago

Además, la decisión del Banco Nación de pagar una ganancia en las cuentas sueldo, al igual que lo hacía cualquier billetera digital, obligó a la billetera de Mercado Libre a subir su tasa al 37,2% anual (estaba en el 36,8%). ¿Cuánto gano si deposito $1.000.000 en Mercado Pago?.

mercado pago telefono

Las preferencias de pequeños inversores y ahorristas viraron desde hace tiempo a billeteras virtuales. Si bien en los últimos meses la opción había perdido fuerza, todo cambió a raíz de dos hechos. El primero es que el Banco Nación comenzó a pagar un interés en las cuentas sueldo (actualmente del 32% anual) que movió las tasas de las billeteras competidoras como Mercado Pago. El otro hecho es el remezón político y económico tras los resultados de las elecciones legislativas del domingo referido más arriba.

¿Cuánto gano si deposito $1.000.000 en Mercado Pago?

La tasa anual de Mercado Pago está en 37,2% (estaba en 34,8% al 31 de agosto) por lo que se volvió más interesante para el pequeño y mediano ahorrista en menos de 10 días.

Siempre es atractivo lo que paga un plazo fijo, no obstante la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo necesite. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Cuánto gano con Mercado Pago

Una situación parecida se da con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier banco. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.

Si se deposita $1.000.000 en Mercado Pago se puede ganar:

  • Por día: $1.019,18.
  • Por mes: aproximadamente $31.000.
  • Por año: aproximadamente $372.000.

No hay que olvidar que, en el caso de mantener depositado el dinero -sea la cantidad que sea- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces y variar la ganancia referida en esta nota.

Temas relacionados:

Te puede interesar