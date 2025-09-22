Ousmane Dembélé3 Dembélé mira el premio del Balón de Oro sin creerlo.

Dembélé recibió el premio de su ídolo de niño: Ronaldinho

El delantero del PSG se mostró muy emocionado al recibir el galardón en el Théâtre du Châtelet de París que contó con la barra brava del equipo parisino afuera: "Es increíble lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG".

"He vivido grandes cosas, estoy un poco nervioso, no es fácil. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional. Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023. Al presidente, a todo el equipo, al club, que es una familia maravillosa. Desde el primer día el presidente se ha portado muy bien conmigo", se refirió al dirigente que, además, también recibió el premio al mejor equipo del año.

A su madre le valoró que "siempre me ha apoyado en los momentos difíciles", mientras que también habló de su representante: "También a mi agente, a mi mánager, que ha creído en mí. Siempre me motivó, mi mejor amigo. Y con mi mejor amigo desde hace cuatro o cinco años. Lo hemos hecho todo juntos. Siempre allá donde iba y hasta el final estaremos juntos. Gracias a todos y buenas noches".

Ousmane Dembélé2 El punta francés lo logró después de sufrir muchas lesiones.

El recuerdo sobre el Barcelona y Lionel Messi

Dembélé no quiso olvidarse de Luis Enrique, entrenador que se transformó en la cara líder de todo un plantel: "Me gustaría dar las gracias a todo el personal del PSG que se ha portado genial".

A Luis Enrique, que ahora es como mi padre. A Luis Enrique, que ahora es como mi padre.

"Muy importante para mi carrera, aunque todavía no se haya acabado. Gracias a todos los compañeros de mi equipo. Nos hemos llevado prácticamente todo. Habéis estado a mi lado y hemos podido subir el nivel para poder conseguir los trofeos colectivos. Es un premio individual pero nos lo llevamos todos como equipo", explicó.

Además, no se olvidó del Barcelona: "Gracias a todos los equipos en los que he jugado. En el Stade Rennes, el Dortmunt, el club con el que siempre he soñado que fue el Barcelona. Pude aprender allí al lado de jugadores como Messi e Iniesta".

"Todo un aprendizaje. Estoy contentísimo. Cuando veo la lista de leyendas que lo han ganado, he trabajado para el equipo para ganar la Liga de Campeones, la Ligue 1, poder llevarme este trofeo es algo increíble. Estoy muy contento", finalizó el punta de 28 años.