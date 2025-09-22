Abrazo de ganadores del Balón de Oro.

Abrazo de ganadores del Balón de Oro.

Ousmane Dembélé logró el sueño de toda su vida: ganar el Balón de Oro luego de haberlo ganado (casi) todo con el PSG durante la temporada 2024/25; es que el equipo francés se quedó con la Copa de Francia, la Ligue 1 y la tan deseada Champions League.

Lo que podría haber sido un año redondo se vio afectado cuando perdieron la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea.

Sin embargo, el punta francés perfilaba como uno de los favoritos para ganar el premio que Lionel Messi recibió en ocho oportunidades. Fue por eso que al recibir el premio intentó no olvidarse de nadie, brindando un mensaje muy emotivo.

Ousmane Dembélé3
Demb&eacute;l&eacute; mira el premio del Bal&oacute;n de Oro sin creerlo.

Dembélé mira el premio del Balón de Oro sin creerlo.

Dembélé recibió el premio de su ídolo de niño: Ronaldinho

El delantero del PSG se mostró muy emocionado al recibir el galardón en el Théâtre du Châtelet de París que contó con la barra brava del equipo parisino afuera: "Es increíble lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG".

"He vivido grandes cosas, estoy un poco nervioso, no es fácil. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional. Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023. Al presidente, a todo el equipo, al club, que es una familia maravillosa. Desde el primer día el presidente se ha portado muy bien conmigo", se refirió al dirigente que, además, también recibió el premio al mejor equipo del año.

Embed

A su madre le valoró que "siempre me ha apoyado en los momentos difíciles", mientras que también habló de su representante: "También a mi agente, a mi mánager, que ha creído en mí. Siempre me motivó, mi mejor amigo. Y con mi mejor amigo desde hace cuatro o cinco años. Lo hemos hecho todo juntos. Siempre allá donde iba y hasta el final estaremos juntos. Gracias a todos y buenas noches".

Ousmane Dembélé2
El punta franc&eacute;s lo logr&oacute; despu&eacute;s de sufrir muchas lesiones.

El punta francés lo logró después de sufrir muchas lesiones.

El recuerdo sobre el Barcelona y Lionel Messi

Dembélé no quiso olvidarse de Luis Enrique, entrenador que se transformó en la cara líder de todo un plantel: "Me gustaría dar las gracias a todo el personal del PSG que se ha portado genial".

A Luis Enrique, que ahora es como mi padre. A Luis Enrique, que ahora es como mi padre.

"Muy importante para mi carrera, aunque todavía no se haya acabado. Gracias a todos los compañeros de mi equipo. Nos hemos llevado prácticamente todo. Habéis estado a mi lado y hemos podido subir el nivel para poder conseguir los trofeos colectivos. Es un premio individual pero nos lo llevamos todos como equipo", explicó.

Además, no se olvidó del Barcelona: "Gracias a todos los equipos en los que he jugado. En el Stade Rennes, el Dortmunt, el club con el que siempre he soñado que fue el Barcelona. Pude aprender allí al lado de jugadores como Messi e Iniesta".

"Todo un aprendizaje. Estoy contentísimo. Cuando veo la lista de leyendas que lo han ganado, he trabajado para el equipo para ganar la Liga de Campeones, la Ligue 1, poder llevarme este trofeo es algo increíble. Estoy muy contento", finalizó el punta de 28 años.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas