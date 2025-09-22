La frontera más corta del mundo es un punto estratégico: 150 metros y se observan 4 países a la vez

La frontera más corta del mundo, situada entre Botsuana y Zambia, de apenas 150 metros, en el llamado cuadripunto de Kazungula, donde también se encuentran países como Namibia y Zimbabue muy cerca.

La frontera fue definida durante la época colonial, cuando los imperios europeos trazaron límites arbitrarios en África. A lo largo de los años, ha habido disputas sobre la delimitación exacta del río, pero los acuerdos internacionales han mantenido la línea de 150 metros entre Botswana y Zambia.

Frontera mas corta Un límite diminuto con gran relevancia: el cuadripunto de Kazungula.

Características principales de esta frontera

El cuadripunto de Kazungula es un ejemplo de la complejidad de las fronteras africanas, resultado de la historia colonial y los acuerdos internacionales. Así mismo, esta frontera se caracteriza por: