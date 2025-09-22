La frontera más corta del mundo es un punto estratégico: 150 metros y se observan 4 países a la vez
La frontera más corta del mundo, situada entre Botsuana y Zambia, de apenas 150 metros, en el llamado cuadripunto de Kazungula, donde también se encuentran países como Namibia y Zimbabue muy cerca.
La frontera fue definida durante la época colonial, cuando los imperios europeos trazaron límites arbitrarios en África. A lo largo de los años, ha habido disputas sobre la delimitación exacta del río, pero los acuerdos internacionales han mantenido la línea de 150 metros entre Botswana y Zambia.
Frontera mas corta
Un límite diminuto con gran relevancia: el cuadripunto de Kazungula.
Características principales de esta frontera
El cuadripunto de Kazungula es un ejemplo de la complejidad de las fronteras africanas, resultado de la historia colonial y los acuerdos internacionales. Así mismo, esta frontera se caracteriza por:
- La frontera es tan corta que en realidad solo se puede cruzar mediante un puente o un ferry.
- Su posición estratégica permite observar simultáneamente los territorios de cuatro países, aunque oficialmente el límite directo solo une Botswana y Zambia.
- Aunque corta, esta frontera tiene relevancia económica y geopolítica, porque conecta dos países que son nodos importantes del comercio regional.
- Se encuentra en una región turística importante, cerca de parques nacionales como el Parque Nacional Chobe en Botswana.