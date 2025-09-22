Atento Colapinto: el tremendo mensaje de Alpine tras la mala actuación en el GP de Azerbaiyán

Mientras se define el futuro de Franco Colapinto en la categoría, el asesor principal de la escudería, Flavio Briatore dejó en dijo que apuntarán a la próxima temporada, cuando cambiarán el actual motor de Renault por Mercedes.ç

Al pilarense le fue mal en Azerbaiyán, pero tuvo un atenuante, ya que fue chocado por el Williams de su ex compañero, Alex Albon, situación que lo terminó hundiendo en la última colocación de la competencia.

"Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”, advirtió el italiano.

alpine-redes Este es el mensaje que publicó Alpine en las redes sociales. Se preocupa Colapinto.

El tremendo mensaje de Alpine que preocupa a Colapinto

"Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base", dijo en un posteo la escudería, algo que sepulta las aspiraciones de Colapinto, quien soñaba con mejorar en las próximas carreras de la F1.

Lo que viene para Colapinto

Tras el GP de Azerbaiyán, el argentino de 22 años afrontará el GP de Singapur. La cita es en dos semanas ya que comenzarán las prácticas libres el viernes 3 de octubre y el domingo 5 será la competencia donde el piloto argentino intentará lograr una buena actuación.

El cronograma del GP de Singapur de Fórmula 1

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30.

Prácticas Libres 2: 10 a 11.

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30.

Clasificación: 10 a 11.

Domingo 5 de octubre