Un duro mensaje para River: Abel Ferreira, el DT de Palmeiras, fue terminante antes del crucial partido

Mientras Marcelo Gallardo define el once titular del equipo de Núñez y tiene muchas dudas, Abel Ferreira parecería tener todo más claro. Por este motivo, el entrenador portugués dejó en claro que el objetivo no cambiará.

El mensaje de Abel Ferreira para River

"Tenemos un objetivo en la Copa Libertadores y no lo cambiaremos. Nuestro plan era sacar un buen resultado en Buenos Aires para definir la serie en Brasil", aseguró Ferreira en conferencia de prensa.

Gallardo aseguró que "la diferencia es solamente de un gol" y que hay una "necesidad imperiosa de ganar". De esta manera, está todo preparado para el cotejo de vuelta en Brasil.

Marcelo Gallardo Gallardo tiene fe que River pasará a las semifinales.

El gol de Martínez Quarta en la ida le dio tranquilidad al Millo, porque una diferencia de dos goles hubiera sido difícil de remontar. Además River viene de caer por 2 a 0 ante Atlético Tucumán por lo que agudizó su mal momento.

Cuándo juega River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

River visitará a Palmeiras este miércoles desde las 21.30, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El elenco riverplatense para tener chances de clasificar, debe ganar en Brasil. En caso de ganar por una diferencia de dos tantos o más, accederá directamente a las semifinales. Si gana por solamente un tanto, habrá penales para definir al semifinalista. Si empata o pierde, quedará eliminado.