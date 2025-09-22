Atento Independiente Rivadavia: se conoció el día y la hora del enfrentamiento River vs. Racing

Independiente Rivadavia viene de eliminar a Tigre

El equipo dirigido por Alfredo Berti, que viene de empatar 2 a 2 con Unión, en Santa Fe, por la 9ª fecha del Torneo Clausura, viene de eliminar en los cuartos de final de la Copa Argentina a Tigre tras vencerlo por 3 a 1.

River y Racing se medirán por primera vez en el Gigante de Arroyito en la Copa Argentina

El cotejo entre River y Racing se disputará en Rosario y será la primera vez para ambos en dicho estadio en esta competición. A pesar de que Mendoza y Córdoba corrían con ventaja para albergar este encuentro, el cotejo tendrá lugar en esa ciudad.

river 2 River se medirá con Racing.

River jugará en este recinto ante Racing y, en menos de cinco días, visitará a Rosario Central por la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Al Millonario le sienta mejor el día que se jugará el partido ya que tendrá a su disposición todos sus jugadores, mientras que el elenco dirigido por Gustavo Costas tendrá en estos días la serie ante Vélez por Copa Libertadores y el clásico de Avellaneda del domingo ante Independiente.

Racing quería jugar el partido el miércoles 8 donde iba a poder tener más descanso y en medio de la fecha FIFA, parate en el que River tendrá varios jugadores afectados a sus respectivas selecciones nacionales.

Racing Club Racing espera el enfrentamiento con River.

Se especula que en el tema de las entradas, habrá 20 mil lugares para cada club, teniendo en cuenta que el estadio cuenta con una capacidad de 46.955 espectadores.

Los cuartos de final de la Copa Argentina