El país con la flota más imponente de planeta Tierra: más de 700 embarcaciones, supera Estados Unidos y Rusia

La marina protege costas, comercio y poder global, y hoy la flota de un país destaca como la más imponente del planeta Tierra, según Global Firepower.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La marina de cada país es esencial para proteger sus costas, asegurar rutas comerciales y proyectar poder en los océanos. En este sentido, una nación se destaca por contar con la flota más imponente del planeta Tierra, superando incluso a Estados Unidos y Rusia.

Esta información proviene de un informe de Global Firepower, portal que evalúa y clasifica el poder militar de los países. Para esta evaluación se consideran diversos factores, como la cantidad de embarcaciones, innovación tecnológica de los buques y capacidad de despliegue global. Te contamos sobre la flota más imponente del planeta Tierra.

El país con la flota más impresionante del planeta Tierra es China, que lidera el ranking global con más de 700 embarcaciones activas, superando ampliamente a Estados Unidos, con aproximadamente 490 buques, y a Rusia, con 350. Esta ventaja se debe a una estrategia de expansión naval constante, que combina la construcción de nuevos barcos con la modernización de su flota existente y el desarrollo de tecnologías avanzadas para guerra marítima y proyección de poder.

Según la información oficial de la Marina de China, su operación se centra en seguridad costera, proyección internacional y control estratégico de rutas marítimas, lo que le permite mantener presencia en todos los océanos del planeta Tierra.

Innovación y despliegue global: así se construye la flota más imponente.

Los 10 países con las flotas más poderosas del planeta Tierra

Esta expansión y modernización de la flota china se debe a una estrategia nacional enfocada en el fortalecimiento de su poder naval, respaldada por una inversión sustancial en infraestructura y tecnología. Empresas estatales como la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) han jugado un papel crucial en este proceso, produciendo más tonelaje en un solo año que toda la industria naval de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial

Según Global Firepower, los países con las flotas navales más imponentes en 2025 son:

  • China: 777 embarcaciones
  • Estados Unidos: 490 embarcaciones
  • Rusia: 350 embarcaciones
  • Japón: 155 embarcaciones
  • Corea del Sur: 160 embarcaciones
  • India: 140 embarcaciones
  • Reino Unido: 75 embarcaciones
  • Francia: 110 embarcaciones
  • Italia: 75 embarcaciones
  • Australia: 60 embarcaciones

