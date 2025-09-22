La frase motivadora de Gustavo Quinteros tras asumir en Independiente

Cuándo debutará Gustavo Quinteros en Independiente

El debut del DT será en el clásico de Avellaneda ante Racing el domingo desde las 15.15 en el estadio Presidente Perón.

"Para que mi idea de juego sea plasmada necesitamos confianza, trabajo, tiempo y ojalá podamos en estas semanas que los jugadores puedan incorporar la idea", dijo.

"El plantel tiene características que se adaptan a la idea de juego que tengo y a la metodología de trabajo que me ha dado resultados, eso me gustó. Analizo las características del plantel, hay que devolverle la confianza a los jugadores, recuperar esa confianza individual para que puedan jugar en su mejor nivel y resuelvan mejor distintas situaciones. Hay que trabajar la parte anímica, no tengo dudas que lo pueden hacer mejor", añadió.

"Voy a darlo TODO para que el año que viene #Independiente pueda estar en los primeros puestos y ojalá este año también podamos conseguir objetivos"

Gustavo Quinteros en conferencia.



Gustavo Quinteros en conferencia. pic.twitter.com/gfwExAVgQK — Muy Independiente (@MuyCAI) September 22, 2025

"Contra San Lorenzo se perdieron pases que antes eran precisos, esas fallas son por falta de confianza individual. No pienso hacer demasiados cambios, porque eso sería quitar confianza. Si metés demasiados cambios podés confundir mucho más. Vamos a iniciar una nueva etapa, pidiendo lo básico y entrenando lo básico de una idea de juego que más adalente ojalá sea herramienta para conseguir objetivos", explicó.

El ex jugador mundialista con la selección de Bolivia en 1994 declaró: "Independiente es un club grande y yo quería dirigir en Argentina. La llegada no fue en el momento que todos los entrenadores queremos, en el inicio de una temporada, pero analizando el plantel creo que tenemos buenos jugadores y podemos empezar un proceso que nos dé cosas importantes para la próxima temporada".

Quinteros habló del debut en el clásico de Avellaneda

Sobre el especial debut que tendrá en el Rojo en el clásico de Avellaneda, Quinteros aseguró: "Cuando asumí, no pensé en el primer partido, sino en la capacidad de pelear títulos y conseguir objetivos importantes. Racing es complicado, como cualquiera en el fútbol argentino, es una liga difícil en general".

Gustavo Quinteros Quinteros llegó a un equipo grande, el Rojo.

"Para los jugadores, el clásico puede ser una posibilidad enorme para revertir una situación adversa. Vamos a charlar todos los días de manera individual y grupal para darle confianza a los jugadores y que tomen cada partido como una oportunidad para dar vuelta esto" agregó.

Confesó que hablará con su precesor Julio César Vaccari: "Los entrenadores solemos hablar con los colegas que tuvieron al plantel. Aún no hablé con Vaccari, pero buscaré el momento para hablar sobre su experiencia en Independiente".

Gustavo Quinteros motivó a los hinchas de Independiente

“Yo le dije a los dirigentes que mi objetivo es ser campeón. Pensar en grande me hizo conseguir objetivo. Tenemos un buen plantel, pensando en sacar la mayor cantidad de puntos posibles jugando bien e intentar clasificar entre los 8 y clasificación a Sudamericana, son mis objetivos en este momento complicado. Voy a darlo todo para que el año que viene Independiente pueda estar en los primeros puestos y ojalá este año también podamos conseguir objetivos", cerró.