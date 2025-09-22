Indignación: se robó dos gansos de los Lagos de Palermo y lo busca la Policía.

El cobarde incidente sucedió en las últimas horas en momentos que el joven, cuando regresaba de un boliche pasó por los Lagos de Palermo, y decidió atrapar a las aves luego de engañarlas con alimento. Luego las captura tomándolas del cuello y las mete en la parte trasera de un automóvil Volkswagen Bora de color gris, marchándose del lugar.

"¡Vamos, vamos!“, le gritó el joven a sus amigos, vestido con un pantalón azul y una camisa celeste, antes de subirse al vehículo que lo esperaba en marcha.

Con las imágenes del video en su poder, la Policía de la Ciudad ya logró identificar el vehículo, por lo que por estas horas el protagonista del aberrante suceso en buscado por las autoridades y luego proceder a recuperar los gansos.

Un hecho que sorprendió a los investigadores, es que tras tener las aves en su poder, el joven publicó nuevos videos en los que se observa mostrando a los gansos nadando en la pileta de su casa.

En ese video se pueden ver a los dos gansos nadando en la pileta de una casa, bajo la lluvia, por lo que los investigadores estiman que esas imágenes fueron tomadas durante la tarde del sábado, teniendo en cuenta el temporal que se azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Lagos gansos pileta

Este ambiente, ajeno a su hábitat natural, representa un serio riesgo para la salud de las aves, teniendo en cuenta que la exposición al cloro puede provocarles irritaciones en la piel, lesiones en las patas y problemas gastrointestinales graves si llegan a ingerir agua que posee otras sustancias para su mantenimiento en la piscina.

Este hecho provocó publicaciones de rechazo en las redes sociales, en las que se reclama una profunda investigación para dar con las aves y aplicarle un duro castigo a quienes protagonizaron el lamentable episodio.