José Mourinho destacó la figura de Nicolás Otamendi

El técnico portugués no se anda con rodeos, es así que luego de su salida del equipo turco declaró: "Cometí un error al ir al Fenerbahçe. Lo di todo hasta el último día, obviamente. Entrenar al Benfica es volver a mi nivel. Y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo".

Luego de la victoria por 3 a 0 frente al AVS por el torneo loca, habló sobre su capitán, el argentino Nicolás Otamendi: "Este es un equipo de chicos con un hombre que es campeón del mundo, que es el capitán".

"Hay clubes en los que el brazalete no está en el brazo adecuado, ya me ha pasado, pero en este caso está en el brazo de alguien que es un verdadero capitán y se asume como tal", continuó con los elogios.

Embed A sessão desta manhã — SL Benfica (@SLBenfica) September 22, 2025

Más allá de la victoria el entrenador es consciente que hay mucho que hacer, además el panorama en Champions League es complicado porque el fixture es muy complicado porque deberá jugar contra Chelsea, Newcastle, Leverkusen, Ajax, Napoli, Juventus y Real Madrid.

"Obviamente, todavía no somos un grupo de mejores amigos, solo llevamos cuatro o cinco días, pero creo que estamos construyendo algo importante desde el punto de vista humano", analizó José Mourinho.

Otamendi - Mourinho El técnico y el capitán tienen una buena relación.

La importancia de ganar de local

El entrenador propuso un cambio de mentalidad de cara a la segunda mitad del año y quiere que los hinchas acompañen en todo momento y, para ello, es necesario que los jugadores contaguien su mentalidad: "Tiene que haber celebración al principio, apoyo durante y al final de cada partido, como les he dicho a los jugadores varias veces a lo largo de los años, el Benfica gana o no gana, pero sale muerto, muerto de cansancio, muerto de cansancio, muerto de esfuerzo".

"Y cuando eso sucede, los días que las cosas no van bien, no nos van bien a nosotros, pero tampoco a los demás, porque la gente se adapta, se identifica con ese tipo de comportamiento", continuó.

"Perder como lo hicimos contra el Qarabag: obviamente, la gente no se identifica con eso, obviamente, esa no es la idiosincrasia del Benfica, no lo es, no lo es, la gente no se identifica con eso. Ahora bien, antes del partido, celebración; durante el partido, apoyo; y al final del partido, celebración o respeto por quienes lo dieron todo y no tenían nada más que dar", pidió el entrenador.

Y es por eso que solicitó: "Que la afición olvide que los dos últimos partidos en casa no terminaron bien y que mire al equipo con la misma positividad que yo".