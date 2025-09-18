Ni Erik ten Hag ni Xabi: Benfica presentó al nuevo técnico que tendrá como capitán a Otamendi

José Mourinho Benfica ya tiene nuevo entrenador.

José Mourinho llegó al Benfica

El entrenador fue presentado en conferencia de prensa para comenzar su segundo ciclo tras su debut en la temporada 2000/01, cuando dirigió 10 partidos y teniendo como balance cinco victorias, tres empates y dos derrotas en todas las competiciones.

Y las primeras palabras de Mourinho fueron dedicadas a su exclub, el Fenerbahçe: "Cometí un error al ir al Fenerbahçe. Lo di todo hasta el último día, obviamente. Entrenar al Benfica es volver a mi nivel. Y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo".

Otamendi - Mourinho Nicolás Otamendi en conversaciones con Mourinho.

"Quiero envolverme en esta misión, quiero concentrarme en algo que es verdaderamente apasionante. Han pasado 25 años pero no vengo a celebrar mi carrera. Fueron 25 años en los que tuve la oportunidad de trabajar en los clubes más grandes del mundo. Quiero decirle a los millones de hinchas de Benfica que ninguno de los clubes que entrené me hizo sentir más motivado que en Benfica", continuó enfatizando su respeto por el club luso.

Presentación Mourinho

El entrenador ya realizó su primer entrenamiento y debutará el próximo sábado frente a AVS Futebol Sad por la Primeira Liga, pero más adelante tendrá que enfrentarse por Champions League contra grandes equipos de Europa: Chelsea, Newcastle, Leverkusen, Ajax, Napoli, Juventus y Real Madrid.

Detalles del contrato

José Mourinho llegó libre al Benfica después de la destitución de Bruno Lage; aunque no informaron cuál será el sueldo del entrenador, según Sports Illustrated en Fenerbahce cobraba alrededor de los 10,5 millones de euros.

El director técnico de 62 años firmó hasta el final de la temporada 2026/27, pero con opción de alargar el vínculo "10 días después del último partido oficial de la temporada 2025/26, en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador podrán optar por no renovar el contrato para la temporada 2026/27".