La millonaria brecha entre la inversión de River y la de Palmeiras para ganar la Copa Libertadores

El estudio reveló cuáles son los equipos que más gastaron

El Observatorio de Fútbol del CIES es un grupo de investigación independiente del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), con sede en Neuchâtel, Suiza. El Observatorio se especializa en el análisis estadístico del fútbol y tiene como misión "avanzar en las fronteras del conocimiento para el desarrollo sostenible del fútbol en todo el mundo".

En su publicación semanal correspondiente a la edición 513, realizaron un estudio donde analizaron cuáles fueron los equipos de fútbol que más dinero invirtieron en transferencias para conformar sus planteles.

En el top 10 figuran siete equipos ingleses, dos españoles y uno francés; así quedó el ranking:

Chelsea (Inglaterra) - 1.314 millones de euros invertidos. Manchester City (Inglaterra) - 1.128 millones. Manchester United (Inglaterra) - 1.071 millones. Liverpool FC (Inglaterra) - 1.065 millones. Arsenal FC (Inglaterra) - 1.001 millones. Tottenham (Inglaterra) - 974 millones. PSG (Francia) - 873 millones. Real Madrid (España) - 854 millones. Newcastle United (Inglaterra) - 816 millones. Atlético Madrid (España) - 572 millones.

El estudio especificó que la clasificación no se basa en el valor de mercado actual de los futbolistas, sino en lo que cada equipo invirtió en cada pase y también se incluyen los bonos que aún no se han efectivizado.

Plantel de River El plantel de River está entre los 100 primeros a nivel mundial.

Así quedó Sudamérica

River Plate se ubicó en el lugar 78 ya que gastó 110 millones de euros, siendo el equipo de Sudamérica que más invirtió. La compra más cara fue la de Kevin Castaño quien provino de Krasnodar, perteneciente a la Liga Premier de Rusia, a cambio de 13 millones; en cuanto al gasto por incorporación ronda los cinco millones.

Así quedó el ranking de Sudamérica:

Flamengo (Brasil) - 192 millones.

Palmeiras (Brasil) - 175 millones.

Botafogo (Brasil) - 122 millones.

River (Argentina) - 110 millones de euros.

Con las inversiones realizadas por el equipo conducido por Marcelo Gallardo está enfrentando la Liga Profesional, la Copa Argentina (debe enfrentarse a Racing por los cuartos de final) y la Copa Libertadores (perdió el partido de ida por 2 a 1 frente a Palmeiras).

Según el estudio del Observatorio de Fútbol del CIES, River invirtió 65 millones de euros menos que Palmerias, el rival con el cual definirán el pase a las semifinales de la Copa Libertadores el próximo miércoles 24 a partir de las 21.30 en el Allianz Parque, ubicado en São Paulo y con capacidad para 55 mil personas sentadas.