Matías Bergara y la felicidad de debutar en Primera División con la camiseta de Independiente Rivadavia: "Es algo que soñé"

Matías Bergara hizo su estreno con la camiseta de Independiente Rivadavia ante Lanús, en la octava fecha del Torneo Clausura.

Por Carolina Quiroga
Matías Bergara hizo su debut con la camiseta de Independiente Rivadavia ante Lanús. Foto: Gentileza Prensa Lepra. 

Pese al resultado, el partido de Independiente Rivadavia frente a Lanús dejó una bonita noticia en lo que a historias respecta. Matías Bergara tuvo su estreno con la camiseta de la Lepra luego de varios meses de espera tras su arribo al club.

En el mercado de pases de invierno, precisamente en julio, Matías Bergara llegó a Independiente Rivadavia buscando dar un salto en su carrera y sumar minutos en Primera División. Formado en Nueva Chicago, y con pasos por Alvarado y la reserva de Racing, el Wachin - como es conocido por sus afectos- tuvo que hacer una adaptación y trabajar algunos aspectos puntuales para poder llegar al día de su estreno ante el Granate.

"Las dos semanas que estuve haciendo una puesta a punto estaba muy ansioso porque ya quería jugar y, gracias a Dios, se pudo dar. Voy a seguir trabajando para poder adaptarme rápido a lo que me pide el entrenador", confesó Matías Bergara en diálogo con Diario Uno.

Su debut frente en Primera División frente a Lanús sin dudas será un recuerdo de esos que permanecen indelebles frente al inexorable paso del tiempo. "En lo personal, me hizo muy feliz porque es algo que soñaba desde muy chico, jugar en la liga más linda de fútbol argentino", reveló el extremo de 21 años y agregó: "Me siento muy cómodo acá. Me recibieron muy bien, es un grupo muy lindo y estoy feliz de haber sumado minutos. Hay que seguir trabajando".

Cómo se define Matías Bergara en su juego y qué le pidió Berti para sumar a Independiente Rivadavia

A la hora de dibujar un autorretrato de su juego, Matías Bergara lo hizo de la siguiente manera: "Me gusta tratar de tener la pelota, es algo que me caracteriza mucho. Trato de siempre agarrar la pelota, ir para adelante y ver qué va saliendo". En ese sentido, el Wachín explicó qué fue lo que le pidió Alfredo Berti el día del debut frente a Lanús para que aportara al juego de Independiente Rivadavia. "Me pidió que agarre la pelota, que haga lo que hago en los entrenamientos, que vaya para adelante".

Matías Bergara debutó con la camiseta de Independiente Rivadavia ante Lanús. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Sus referentes en la posición en que juega son cercanos ya que, al enumerar a algunos, Bergara no dudó en dejar el nombre del capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa. "Trato de mirar los extremos. El Changuito Zeballos, a Seba (Villa), que es un gran jugador que hay que admirar y aprender mucho de él", concluyó.

Independiente Rivadavia se medirá ante Unión de Santa Fe el próximo sábado 20 de septiembre, desde las 16.45, por la novena fecha del Torneo Clausura.

