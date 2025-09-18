Matías Bergara y la felicidad de debutar en Primera División con la camiseta de Independiente Rivadavia: "Es algo que soñé"

Embed - Matías Bergara, feliz de debutar en Primera División con la camiseta de Independiente Rivadavia

Su debut frente en Primera División frente a Lanús sin dudas será un recuerdo de esos que permanecen indelebles frente al inexorable paso del tiempo. "En lo personal, me hizo muy feliz porque es algo que soñaba desde muy chico, jugar en la liga más linda de fútbol argentino", reveló el extremo de 21 años y agregó: "Me siento muy cómodo acá. Me recibieron muy bien, es un grupo muy lindo y estoy feliz de haber sumado minutos. Hay que seguir trabajando".

Cómo se define Matías Bergara en su juego y qué le pidió Berti para sumar a Independiente Rivadavia

A la hora de dibujar un autorretrato de su juego, Matías Bergara lo hizo de la siguiente manera: "Me gusta tratar de tener la pelota, es algo que me caracteriza mucho. Trato de siempre agarrar la pelota, ir para adelante y ver qué va saliendo". En ese sentido, el Wachín explicó qué fue lo que le pidió Alfredo Berti el día del debut frente a Lanús para que aportara al juego de Independiente Rivadavia. "Me pidió que agarre la pelota, que haga lo que hago en los entrenamientos, que vaya para adelante".

matias bergara lanus Matías Bergara debutó con la camiseta de Independiente Rivadavia ante Lanús. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Sus referentes en la posición en que juega son cercanos ya que, al enumerar a algunos, Bergara no dudó en dejar el nombre del capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa. "Trato de mirar los extremos. El Changuito Zeballos, a Seba (Villa), que es un gran jugador que hay que admirar y aprender mucho de él", concluyó.

Independiente Rivadavia se medirá ante Unión de Santa Fe el próximo sábado 20 de septiembre, desde las 16.45, por la novena fecha del Torneo Clausura.