Los primeros cruces de la Laver Cup con Europa frente a Francisco Cerúndolo y el Resto del Mundo

Este torneo cuenta con un peculiar formato, ya que se disputan cuatro partidos cada día y todos ellos tienen un valor diferente en el sistema de puntuación. Los del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres.
Cerúndolo, ganador de los dos partidos que jugó en las dos ediciones anteriores, es el tercer jugador mejor rankeado del Team World y no estará en cancha en la jornada inicial.
Los equipos de la Laver Cup 2025
Europa
- Carlos Alcaraz (1), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) y Flavio Cobolli (25). Capitán: Yannick Noah.
Resto del Mundo
- Taylor Fritz (5), Alex de Miñaur (8), Francisco Cerúndolo (21), Alex Michelsen (32), Joao Fonseca (42) y Reilly Opelka (62). Capitán: Andre Agassi.
Fixture de la Laver Cup 2025 *
Viernes 19/9
- 17hs: Ruud vs. Opelka
- A continuación: Mensik vs. Michelsen
- 23hs: Cobolli vs. Fonseca
- A continuación: Alcaraz - Mensik vs. Fritz - Michelsen
Sábado 20/9
- Single 1 a las 17, single 2 a continuación, single 3 a las 23 y dobles a continuación
Domingo 21/9
- Dobles a las 16, single 1 a continuación, single 2 a continuación y single 3 a continuación (en caso de ser necesarios).
*Los horarios están en hora argentina.
Televisa en vivo ESPN y Disney Plus
Historial de la Laver Cup
- 2017: Europa 15 – 9 Resto del Mundo
- 2018: Europa 13 – 8 Resto del Mundo
- 2019: Europa 13 – 11 Resto del Mundo
- 2021: Europa 14 – 1 Resto del Mundo
- 2022: Europa 8 – 13 Resto del Mundo
- 2023: Europa 2 – 13 Resto del Mundo
- 2024: Europa 13 – 11 Resto del Mundo