Los primeros cruces de la Laver Cup con Europa frente a Francisco Cerúndolo y el Resto del Mundo

La edición 2025 de la Laver Cup comenzará este viernes en San Francisco y se enfrentarán Europa con Resto del Mundo que contará por tercer año consecutivo con Francisco Cerúndolo.

Un lujo: Cerúndolo entrenando con Agassi.

La edición 2025 de la Laver Cup comenzará este viernes 19 de septiembre y se llevará a cabo en el Chase Stadium de San Francisco, donde se enfrentarán los representantes de Europa con los del Resto del Mundo entre los que estará por tercer año consecutivo Francisco Cerúndolo.

La primera vez que se disputó este torneo exhibición fue en el 2017 y el dominio en el historial es del equipo de Europa, que ganó cinco ediciones contra solo dos para Resto del Mundo.

Este torneo cuenta con un peculiar formato, ya que se disputan cuatro partidos cada día y todos ellos tienen un valor diferente en el sistema de puntuación. Los del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres.

Cerúndolo, ganador de los dos partidos que jugó en las dos ediciones anteriores, es el tercer jugador mejor rankeado del Team World y no estará en cancha en la jornada inicial.

Los equipos de la Laver Cup 2025

Europa

  • Carlos Alcaraz (1), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) y Flavio Cobolli (25). Capitán: Yannick Noah.

Resto del Mundo

  • Taylor Fritz (5), Alex de Miñaur (8), Francisco Cerúndolo (21), Alex Michelsen (32), Joao Fonseca (42) y Reilly Opelka (62). Capitán: Andre Agassi.

Fixture de la Laver Cup 2025 *

Viernes 19/9

  • 17hs: Ruud vs. Opelka
  • A continuación: Mensik vs. Michelsen
  • 23hs: Cobolli vs. Fonseca
  • A continuación: Alcaraz - Mensik vs. Fritz - Michelsen

Sábado 20/9

  • Single 1 a las 17, single 2 a continuación, single 3 a las 23 y dobles a continuación

Domingo 21/9

  • Dobles a las 16, single 1 a continuación, single 2 a continuación y single 3 a continuación (en caso de ser necesarios).

*Los horarios están en hora argentina.

Televisa en vivo ESPN y Disney Plus

Historial de la Laver Cup

  • 2017: Europa 15 – 9 Resto del Mundo
  • 2018: Europa 13 – 8 Resto del Mundo
  • 2019: Europa 13 – 11 Resto del Mundo
  • 2021: Europa 14 – 1 Resto del Mundo
  • 2022: Europa 8 – 13 Resto del Mundo
  • 2023: Europa 2 – 13 Resto del Mundo
  • 2024: Europa 13 – 11 Resto del Mundo

