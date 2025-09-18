Los primeros cruces de la Laver Cup con Europa frente a Francisco Cerúndolo y el Resto del Mundo

Este torneo cuenta con un peculiar formato, ya que se disputan cuatro partidos cada día y todos ellos tienen un valor diferente en el sistema de puntuación. Los del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres.

Cerúndolo, ganador de los dos partidos que jugó en las dos ediciones anteriores, es el tercer jugador mejor rankeado del Team World y no estará en cancha en la jornada inicial.

laver 2

Los equipos de la Laver Cup 2025

Europa

Carlos Alcaraz (1), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) y Flavio Cobolli (25). Capitán: Yannick Noah.

Resto del Mundo

Taylor Fritz (5), Alex de Miñaur (8), Francisco Cerúndolo (21), Alex Michelsen (32), Joao Fonseca (42) y Reilly Opelka (62). Capitán: Andre Agassi.

Fixture de la Laver Cup 2025 *

Viernes 19/9

17hs: Ruud vs. Opelka

A continuación: Mensik vs. Michelsen

23hs: Cobolli vs. Fonseca

A continuación: Alcaraz - Mensik vs. Fritz - Michelsen

Sábado 20/9

Single 1 a las 17, single 2 a continuación, single 3 a las 23 y dobles a continuación

Domingo 21/9

Dobles a las 16, single 1 a continuación, single 2 a continuación y single 3 a continuación (en caso de ser necesarios).

*Los horarios están en hora argentina.

Televisa en vivo ESPN y Disney Plus

Historial de la Laver Cup