El Tino Ribonetto habló con Ovación sobre el choque del domingo y aseguró: "Es un encuentro que tiene distintos matices: enfrentar a Instituto ya lo hice dirigiendo a Talleres y enfrente estará el Gato Oldrá que para mí es un amigo, un referente en Godoy Cruz y una leyenda del club. Se merece el mejor de los recibimientos, junto a todo su cuerpo técnico porque han pasado por este club y han dejado su sello".

"Cuando me eligieron entrenador de Godoy Cruz el Gato me felicitó. Siempre le deseo lo mejor, pero no contra nosotros. También él nos va a querer ganar aunque seamos amigos o hermanos como siempre nos decimos, pero vamos a ser enemigos dentro de la cancha", ironizó.

"Soy muy agradecido al Gato Oldrá por los buenos momentos que vivimos con Diego Dabove en Godoy Cruz. Él tuvo mucho que ver, lo valoro muchísimo".

Ribonetto y la cuenta pendiente de ganar en el Gambarte

"Como entrenador de Godoy Cruz quiero ganarle al Gato y a cualquiera. Tenemos la cuenta pendiente de poder ganar en el Feliciano Gambarte", resaltó Ribonetto antes de reconocer: "Es algo muy lindo ser entrenador de este equipo, es una alegría y disfruto el día a día en el club. El equipo está en crecimiento y el objetivo es llegar de la mejor manera a fin de año", asumió el DT.

Ribonetto 180925

Walter Ribonetto Godoy cruz Walter Ribonetto se siente conforme por el crecimiento del equipo en el torneo Clausura. Foto: Prensa Godoy Cruz

"En el fútbol no hay mucho misterio y todos conocemos el estilo de juego de cada entrenador, pero nosotros preparamos una estrategia y los protagonistas son los jugadores. Ellos son lo que resuelven los partidos en el campo de juego", afirmó el ex entrenador de Talleres de Córdoba.

Tres de Ribonetto antes de enfrentar a Instituto

Cómo se autodefine: "Soy un entrenador muy exigente, vivo el fútbol con mucha pasión y soy muy cercano al jugador. Trato de darle las herramientas al futbolista para cumplir el plan de juego.

El momento del equipo: "Estamos creciendo y venimos con dos partidos sin perder: un triunfo con Platense y un empate ante Barracas Central".

La vuelta al Feliciano Gambarte: "Es algo diferente jugar en nuestro estadio. El club ha crecido muchísimo. Cuando nosotros estuvimos en 2018 el Gambarte estaba destruido y tener un estadio propio para jugar con el apoyo de nuestra gente es algo muy lindo".

La última vez que Ribonetto enfrentó a Instituto

Para Walter Ribonetto también será un condimento especial enfrentar a Instituto ya que antes lo hizo dirigiendo a Talleres y empataron 1 a 1 el 3 de agosto de 2024.

En el Torneo Apertura Godoy Cruz e Instituto empataron en Córdoba 1 a 1.