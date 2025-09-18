Luciano Gómez y la visita de Independiente Rivadavia a Unión

Sobre cómo trabajó el equipo tras la derrota ante Lanús, manifestó: "Tuvimos una gran semana, como la venimos teniendo. Ahora vamos a jugar el partido con Unión, que sabemos que es muy importante para nosotros, para lo que viene. Nos preparamos de la mejor manera para poder buscar los tres puntos".

Con respecto a lo que será el segundo partido consecutivo en condición de visitante, y justamente ante el líder de la zona, Gómez expresó: "Sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy físico. Necesitamos también sumar los tres puntos para poder cortar la rachita y poder sumar una victoria de visitante. Tuvimos una gran semana y espero que pueda salir todo bien en el partido".

El jugador de 29 años, con pasado en Banfield, Argentinos, Independiente y Gimnasia y Esgrima de La Plata, ha ocupado ambas bandas de la defensa y se ha afianzado en el equipo titular de Alfredo Berti: "La verdad que en lo personal me me siento bien, me me siento bien físicamente. Como digo siempre, trato de aportar desde donde me toque. Espero tener un un gran partido".

El gran momento personal que atraviesa Luciano Gómez

Luciano Gómez y su pareja afrontan un gran momento a nivel personal. Luego de convertirle de cabeza a Defensa y Justicia, justo el día que la Lepra abrochó su clasificación a playoffs del torneo Apertura, el futbolista celebró con la pelota debajo de la camiseta.

De esta manera anunció la llegada de su primera hija. El tiempo transcurrió y, de no mediar inconvenientes, el próximo martes podrá tener en sus brazos a Sara, la pequeña que llega a cambiar la vida de sus padres.

Con respecto a ello, Gómez reveló: "La verdad que estoy muy feliz. Si Dios quiere y sale todo bien, semana que viene nace mi hija. Espero que pueda salir todo bien con Unión, así puedo ir tranquilo".

Al ser consultado sobre si tiene alguna celebración preparada, el futbolista de Independiente Rivadavia sentenció: "Vamos a ver, vamos a ver. Tengo que hablarlo con con mi mujer, así que vamos a ver qué qué qué festejo vamos a hacer".