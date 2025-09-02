Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Walter Ribonetto, satisfecho tras el primer triunfo de Godoy Cruz en el Torneo Clausura

Walter Ribonetto logró ante Platense su primer triunfo como entrenador de Godoy Cruz. El DT destacó en Ovación TV el trabajo de sus jugadores.

Por UNO
Walter Ribonetto logró su primer triunfo como DT del Tomba.

Tras la gran victoria de Godoy Cruz ante Platense, el entrenador Walter Ribonetto habló en Ovación TV por Canal 7 y dejó sus sensaciones después haber conseguido el primer triunfo en el Torneo Clausura y el primero de su ciclo como DT.

"Era un triunfo que necesitábamos todos: el hincha, los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico. Lo más importante es el esfuerzo de estos jugadores para lograr la victoria y lo hicimos pese a quedar con un jugador menos durante mucho tiempo y convirtiendo tres goles", arrancó diciendo Tino Ribonetto.

Godoy Cruz ganó por primera vez con Walter Ribonetto como DT.

Sobre la racha negativa de cuatro derrotas seguidas que ostentaba desde su llegada, asumió: "Era un momento difícil. Habíamos jugado cuatro partidos en 15 días con los dos partidos por la Copa Sudamericana, River y Vélez, pero sabíamos que con trabajo esto iba a cambiar. Corregimos cosas y hay que entender que acá hay chicos muy jóvenes que venían sufriendo mucho dentro de un plantel que está mechado con futbolistas de experiencia".

"Con esta victoria con Platense dimos un paso muy importante. Estoy muy contento por los jugadores, se lo merecen por el trabajo de cada día".

"Ha sido muy importante que los jugadores vuelvan a tener la confianza que se había perdido y a partir de lo individual se eleva lo colectivo. La semana de trabajo había sido muy buena y eso quedó reflejado en el partido", resaltó el entrenador del Tomba.

"Nosotros hace poco tiempo que estamos. Queremos encontrar el equipo lo más rápido posible y este resultado te da un alivio, una posibilidad de trabajar".

Los cambios y la expulsión de Santino Andino

Sobre los cambios que hizo en el equipo dejando a Pol Fernández en el banco de suplentes, Ribonetto afirmó: "Me toca ser cabeza de grupo, tengo que tomar decisiones y siempre priorizo lo mejor para el equipo. Modificamos el esquema, pero Pol y Facundo Altamira ingresaron muy bien en el segundo tiempo, también Daniel Barrea lo hizo muy bien cuando entró y marcó un gol".

Con respecto a la expulsión de Santino Andino en el primer tiempo, reconoció: "Lo hablamos con él en el entretiempo. Es algo que no nos tiene que volver a ocurrir porque hoy es muy difícil jugar con un hombre menos. Tiene una carrera enorme por delante y espero que no le vuelva a ocurrir".

