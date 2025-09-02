Walter Ribonetto, satisfecho tras el primer triunfo de Godoy Cruz en el Torneo Clausura

"Con esta victoria con Platense dimos un paso muy importante. Estoy muy contento por los jugadores, se lo merecen por el trabajo de cada día". "Con esta victoria con Platense dimos un paso muy importante. Estoy muy contento por los jugadores, se lo merecen por el trabajo de cada día".

Embed - Walter Ribonetto, DT de Godoy Cruz habló en Ovación TV.

"Ha sido muy importante que los jugadores vuelvan a tener la confianza que se había perdido y a partir de lo individual se eleva lo colectivo. La semana de trabajo había sido muy buena y eso quedó reflejado en el partido", resaltó el entrenador del Tomba.

Los cambios y la expulsión de Santino Andino

Sobre los cambios que hizo en el equipo dejando a Pol Fernández en el banco de suplentes, Ribonetto afirmó: "Me toca ser cabeza de grupo, tengo que tomar decisiones y siempre priorizo lo mejor para el equipo. Modificamos el esquema, pero Pol y Facundo Altamira ingresaron muy bien en el segundo tiempo, también Daniel Barrea lo hizo muy bien cuando entró y marcó un gol".

Con respecto a la expulsión de Santino Andino en el primer tiempo, reconoció: "Lo hablamos con él en el entretiempo. Es algo que no nos tiene que volver a ocurrir porque hoy es muy difícil jugar con un hombre menos. Tiene una carrera enorme por delante y espero que no le vuelva a ocurrir".