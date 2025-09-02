La Selección de Gustavo Alfaro tomará una insólita decisión si clasifican al Mundial 2026

Es así que el presidente Peña está pensando en decretar feriado nacional si el punto llega: "Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa, no hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita".

"Si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos", explicó el presidente; la idea podría llevarse adelante porque hace apenas unas semana promulgaron una ley que permite agregar hasta tres feriados adicionales por año.

El objetivo de la ley es "promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales"; propósito que, según el presidente de Paraguay, es coherente con las celebraciones que merecen el pueblo paraguayo si se llega a efectivizar la clasificación.

Gustavo Alfaro Mientras Gustavo Alfaro explica, el plantel escucha.

El fixture donde buscará ganar, al menos, un punto

Gustavo Alfaro, el hombre de las declaraciones con grandes metáforas, tiene que ganar uno de seis puntos posibles:

Jueves 4/9: 20.30: Paraguay (L) - Ecuador.

Martes 9/9: 20.30: Perú - Paraguay (V).



Así le fue a Paraguay en su última participación mundialista

La Selección de Paraguay tuvo como última cita mundialista al de Sudáfrica 2010 en un grupo compuesto por Eslovaquia, Italia y Nueva Zelanda. La sorpresa fue muy grande cuando fue el equipo sudamericano junto con Eslovaquia clasificaron a octavos de final, dejando a los italianos afuera.

Gerardo Martino - Selección de Paraguay Gerardo Martino hizo historia en Paraguay.

Luego vencieron a Japón por penales y el equipo dirigido por Gerardo Martino perdió (en un partidazo) 1 a 0 contra la España que después se consagró como campeona.