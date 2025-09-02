Gustavo Alfaro va en búsqueda del punto ganador.

Gustavo Alfaro va en búsqueda del punto ganador.

Las Eliminatorias para el Mundial 2026 están llegando a su fin y Paraguay tiene la posibilidad de clasificarse si suma, al menos, un punto de los seis en juego. La situación no es fácil para el equipo de Gustavo Alfaro ya que primero recibirá a Ecuador y luego visitará a Perú.

Pero en Paraguay la alegría es total, y es por eso que pretenden tomar una decisión histórica si llegan a conseguir el tan deseado punto que les dará el boleto a la máxima cita del fútbol de Selecciones.

Santiago Peña - Presidente de Paraguay
El presidente de Paraguay va detrás de una curiosa propuesta.

La Selección de Gustavo Alfaro tomará una insólita decisión si clasifican al Mundial 2026

El presidente del país vecino, Santiago Peña, está con grandes esperanzas que la Selección de su país pueda conseguir el punto que lo separa del Mundial 2026; es por eso que comenzó a gestionar las celebraciones correspondientes a una clasificación que se le está haciendo esquiva desde Sudáfrica 2010 en una competencia donde Paraguay hizo historia por su gran desempeño.

Es así que el presidente Peña está pensando en decretar feriado nacional si el punto llega: "Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa, no hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita".

"Si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos", explicó el presidente; la idea podría llevarse adelante porque hace apenas unas semana promulgaron una ley que permite agregar hasta tres feriados adicionales por año.

El objetivo de la ley es "promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales"; propósito que, según el presidente de Paraguay, es coherente con las celebraciones que merecen el pueblo paraguayo si se llega a efectivizar la clasificación.

Gustavo Alfaro
Mientras Gustavo Alfaro explica, el plantel escucha.

El fixture donde buscará ganar, al menos, un punto

Gustavo Alfaro, el hombre de las declaraciones con grandes metáforas, tiene que ganar uno de seis puntos posibles:

  • Jueves 4/9:
    • 20.30: Paraguay (L) - Ecuador.
  • Martes 9/9:
    • 20.30: Perú - Paraguay (V).

Así le fue a Paraguay en su última participación mundialista

La Selección de Paraguay tuvo como última cita mundialista al de Sudáfrica 2010 en un grupo compuesto por Eslovaquia, Italia y Nueva Zelanda. La sorpresa fue muy grande cuando fue el equipo sudamericano junto con Eslovaquia clasificaron a octavos de final, dejando a los italianos afuera.

Gerardo Martino - Selección de Paraguay
Gerardo Martino hizo historia en Paraguay.

Luego vencieron a Japón por penales y el equipo dirigido por Gerardo Martino perdió (en un partidazo) 1 a 0 contra la España que después se consagró como campeona.

  • Grupo F:
    • vs. Italia: 1 - 1.
    • vs. Eslovaquia: 2 - 0.
    • vs. Nueva Zelanda: 0 - 0.
  • Octavos de final:
    • vs. Japón: 0 (5) - 0 (4).
  • Cuartos de final:
    • vs. España: 0 - 1.

