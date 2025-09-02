La Premier League tiene los mejores jugadores.

La Premier League es una de las ligas más importantes del mundo y, para muchos fanáticos del fútbol, la mejor. Y mucho de eso depende de los brutales planteles de jugadores que tienen varios equipos de Inglaterra. Claro que para eso, desembolsaron sumas de dinero siderales en el mercado de pases.

La Premier League inglesa volvió a demostrar su supremacía financiera en el mercado de pases europeo (y de todo el mundo) a lo largo de este 2025 gastando, nuevamente, una cifra récord en jugadores. De hecho, al comprar ese número con otras ligas top del viejo continente se toma dimensión de la brutalidad.

El gasto de la Premier League en jugadores

Según los datos recopilados por Sky Sports y Deloitte, los equipos de la Premier League gastaron 3.560 millones de euros en la ventana de transferencias de verano europeo. Esta cantidad supera el anterior récord de la temporada 2022-23, cuando los clubes ingleses desembolsaron 3170 millones de euros, incluyendo el mercado invernal.

Este frenesí económico no solo resalta la capacidad financiera de la liga inglesa, sino que también marca una brecha cada vez más amplia con las otras grandes ligas europeas: LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, que en conjunto gastaron 3.365 millones de euros, una cifra inferior a la de la Premier League por sí sola.

El gasto descomunal de la Premier League en 2025 fue impulsado por varios factores clave. Un nuevo acuerdo de derechos televisivos por 3.840 millones de euros para cuatro años ha inyectado una media de 960 millones anuales a los clubes, según Match Day Finance.

Además, la clasificación de seis equipos ingleses a la UEFA Champions League garantizó ingresos mínimos de 15 millones de euros por club, con sumas adicionales por rendimiento.

Para tener una referencia de la brutalidad de la Premier League, en agosto de 2025 la liga española gastó poco más de 76 millones de euros, una cifra 30 veces menor, mientras que la liga italiana alcanzó los 834 millones de euros.

