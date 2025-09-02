Este frenesí económico no solo resalta la capacidad financiera de la liga inglesa, sino que también marca una brecha cada vez más amplia con las otras grandes ligas europeas: LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, que en conjunto gastaron 3.365 millones de euros, una cifra inferior a la de la Premier League por sí sola.

Manchester-City-bicampeon-Premier-League.jpg La Premier League tiene los mejores jugadores.

El gasto descomunal de la Premier League en 2025 fue impulsado por varios factores clave. Un nuevo acuerdo de derechos televisivos por 3.840 millones de euros para cuatro años ha inyectado una media de 960 millones anuales a los clubes, según Match Day Finance.

Además, la clasificación de seis equipos ingleses a la UEFA Champions League garantizó ingresos mínimos de 15 millones de euros por club, con sumas adicionales por rendimiento.

Para tener una referencia de la brutalidad de la Premier League, en agosto de 2025 la liga española gastó poco más de 76 millones de euros, una cifra 30 veces menor, mientras que la liga italiana alcanzó los 834 millones de euros.