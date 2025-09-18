Fue número uno del tenis mundial y reveló su lucha diaria contra el cáncer de próstata

"Cuando hablé con el médico me dijo que estaba muy, muy mal. Me dijo que sería una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago pruebas. El último test fue hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir", contó el ex tenista a la BBC.

Borg contó que recibió la noticia de los médicos en septiembre de 2023 y “el riesgo de que reaparezca aún existe, y es algo con lo que tendré que convivir, con la ansiedad de no saber... si el cáncer se detectó a tiempo”, afirma Borg.

Borg dominó el tenis al ganar Wimbledon cinco veces y Roland Garros seis veces, antes de terminar sorpresivamente su carrera a los 26 años en 1983.

borg 3 Borg ganó 11 torneos del Grand Slam.

Las memorias de Bjorn Borg

Bjorn Borg, de 69 años de edad, publicará la semana próxima sus memorias bajo el título de Latidos y en un adelanto revela que en la década del 90, tras su retiro, fue internado de urgencia en Países Bajos tras una sobredosis de "alcohol, drogas y pastillas".

El libro del ganador de 11 títulos de Grand Slam contiene revelaciones sobre su vida amorosa y personal: "La gente se sorprenderá mucho, pero para mí revelar después de todos estos años todo lo que pasé es un alivio. Me siento mucho mejor... Ya no hay secretos".