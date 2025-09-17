Alemania es un rival a considerar, en la instancia de clasificación aplastó a Japón por 4 a 0, y tiene nombres propios interesantes como Jan-Lennard Struff, actual 97° del ranking pero con pasado en el top 20, o Yannick Hanfmann, 134° en la actualidad pero dentro del top 50 hasta hace dos años. En el dobles, Kevin Krawietz y Tim Puetzocupan el puesto 12 y 13 respectivamente en esta rama.

Argentina, por su parte, mostró grandes actuaciones en los singles con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, mientras que brilló en dobles con Horacio Zeballos y Andrés Molteni. Francisco Comesaña completó el equipo como singlista. La última vez que se enfrentron germanos y argentinos fue en la Copa Davis de 2019 y la victoria fue para los europeos. Sin embargo, la Albiceleste lidera el historial por 7 victorias contra 3.

Todos los cruces del Final 8 en Copa Davis

Italia vs. Austria

Francia vs. Bélgica

Rep. Checa vs. España

Argentina vs. Alemania