Argentina conoció a su rival de Copa Davis en el Final 8. 

Se sortearon los cruces de cuartos de final de la Copa Davis y la Argentina ya conoce al rival que tendrá que enfrentar en el Final 8 que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

Luego de imponerse por 3 a 1 ante Países Bajos en Groningen, el equipo capitaneado por Javier Frana deberá prepararse para medirse frente al segundo preclasificado del certamen. En el sorteo se dio la particularidad de que la Argentina compartía la misma cantidad de puntos (412) que República Checa en trece series disputadas en el período de clasificación actual. Como ambos elencos estaban igualados en unidades, ubicados en la misma posición (la octava), el azar definió que el conjunto europeo se enfrentara finalmente a España para que la Albiceleste quedara en el cruce frente a Alemania.

Argentina venció a Países Bajos en la instancia de clasificación de la Copa Davis y se medirá frente a Alemania en el Final 8.

Alemania es un rival a considerar, en la instancia de clasificación aplastó a Japón por 4 a 0, y tiene nombres propios interesantes como Jan-Lennard Struff, actual 97° del ranking pero con pasado en el top 20, o Yannick Hanfmann, 134° en la actualidad pero dentro del top 50 hasta hace dos años. En el dobles, Kevin Krawietz y Tim Puetzocupan el puesto 12 y 13 respectivamente en esta rama.

Argentina, por su parte, mostró grandes actuaciones en los singles con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, mientras que brilló en dobles con Horacio Zeballos y Andrés Molteni. Francisco Comesaña completó el equipo como singlista. La última vez que se enfrentron germanos y argentinos fue en la Copa Davis de 2019 y la victoria fue para los europeos. Sin embargo, la Albiceleste lidera el historial por 7 victorias contra 3.

Todos los cruces del Final 8 en Copa Davis

Italia vs. Austria

Francia vs. Bélgica

Rep. Checa vs. España

Argentina vs. Alemania

