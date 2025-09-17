El técnico de Boca se cansó de los desplantes de los jugadores.

El técnico de Boca se cansó de los desplantes de los jugadores.

La problemática surgió cuando se le solicitó a Carlos Palacios que salga del campo de juego para que ingrese Alan Velasco a los 27 minutos del segundo tiempo, pero el chileno manifestó su desacuerdo y se encargó que las cámaras de televisación captaran su reproche a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo.

El desplante de Carlos Palacios

Carlos Palacios llegó a Boca en diciembre de 2024 para reforzar el equipo que era dirigido, en ese momento, por Fernando Gago. Aunque el club tenía grandes expectativas con el volente su rendimiento nunca logró destacarse en un equipo que ha alternado más malas que buenas durante la temporada 2025.

Carlos Palacios
Al chileno no le gustó nada salir contra Rosario Central.

No obstante, el chileno fue titular frente a Rosario Central y disputó 73 minutos, pero cuando le pidieron el cambio no lo tomó de la mejor manera y le reclamó efusivamente a Úbeda en unas imágenes que no cayeron bien en el Mundo Boca.

Palacios al salir realizó gestos negativos con su cabeza para luego increpar a Claudio Úbeda al preguntarle en dos ocasiones: "¿Siempre salgo yo?; el ayudante de campo de Russo se limitó a saludarlo con sus brazos aunque con muestras de desconcierto, para luego continuar mirando el partido.

Edinson Cavani y una particularidad

En el triunfo por 3 a 0 del Xeneize en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, Miguel Ángel Russo decidió la salida del delantero uruguayo en el minuto 64 y la situación fue similar: Cavani le reclamó a Claudio Úbeda por el cambio, aunque luego de esa modificación Boca creció en el juego y logró convertir dos goles más, sentenciando la victoria.

La particularidad es que el enojo de Cavani tuvo sus consecuencias positivas en el armado del equipo: luego de salir reemplazado y de haberse quejado por la decisión, no volvió a salir sustituido en ningún partido.

Miguel Merentiel
Merentiel fue protagonista de un curioso momento.

Merentiel y una situación irrisoria

El 27 de julio se enfrentaron Huracán de Parque Patricios y Boca en el Ducó, en un partido que fue triunfo para el equipo local por 1 a 0, y donde se vivió una situación irrisoria y llamativa cuando Miguel Merentiel ingresó al campo de juego para disputar el segundo tiempo sin percatar que había sido reemplazado en el entretiempo.

Miguel Ángel Russo decidió que no quiere que estas actitudes se vuelvan a repetir y que, aunque no hubo sanciones deportivas, los problemas se dialogarán en privado para no quedar en evidencia frente a los hinchas.

