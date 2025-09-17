Carlos Palacios Al chileno no le gustó nada salir contra Rosario Central.

No obstante, el chileno fue titular frente a Rosario Central y disputó 73 minutos, pero cuando le pidieron el cambio no lo tomó de la mejor manera y le reclamó efusivamente a Úbeda en unas imágenes que no cayeron bien en el Mundo Boca.

Embed La bronca de Carlos Palacios luego de salir ante Rosario Central. pic.twitter.com/es56tUvuGX — JS (@juegosimple__) September 14, 2025

Palacios al salir realizó gestos negativos con su cabeza para luego increpar a Claudio Úbeda al preguntarle en dos ocasiones: "¿Siempre salgo yo?; el ayudante de campo de Russo se limitó a saludarlo con sus brazos aunque con muestras de desconcierto, para luego continuar mirando el partido.

Edinson Cavani y una particularidad

En el triunfo por 3 a 0 del Xeneize en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, Miguel Ángel Russo decidió la salida del delantero uruguayo en el minuto 64 y la situación fue similar: Cavani le reclamó a Claudio Úbeda por el cambio, aunque luego de esa modificación Boca creció en el juego y logró convertir dos goles más, sentenciando la victoria.

Embed De que se enoja Cavani? Jugo 65 min, no hizo un carajo y encima se erro un gol bajo el arco. No debería ni ser titular el pelotudo. pic.twitter.com/kdml17jhfE — Kuke (@Kuke_cj) August 18, 2025

La particularidad es que el enojo de Cavani tuvo sus consecuencias positivas en el armado del equipo: luego de salir reemplazado y de haberse quejado por la decisión, no volvió a salir sustituido en ningún partido.

Miguel Merentiel Merentiel fue protagonista de un curioso momento.

Merentiel y una situación irrisoria

El 27 de julio se enfrentaron Huracán de Parque Patricios y Boca en el Ducó, en un partido que fue triunfo para el equipo local por 1 a 0, y donde se vivió una situación irrisoria y llamativa cuando Miguel Merentiel ingresó al campo de juego para disputar el segundo tiempo sin percatar que había sido reemplazado en el entretiempo.

Embed Increíble situación en el entretiempo de Huracán-Boca.



Milton Giménez estaba preparado para ingresar de cambio, pero NO SABÍAN QUIÉN SALÍA.



Miguel Merentiel preguntó si era él, se retiró enojado y se fue corriendo al VESTUARIO. pic.twitter.com/6ZMy8pxBUs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 27, 2025

Miguel Ángel Russo decidió que no quiere que estas actitudes se vuelvan a repetir y que, aunque no hubo sanciones deportivas, los problemas se dialogarán en privado para no quedar en evidencia frente a los hinchas.