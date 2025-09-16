En el José Amalfitani, y con intervenciones claves del VAR, Racing le ganó a Vélez el primer chico de la serie

Racing le ganó a Vélez el primer chico de la serie

Como suele suceder cada vez que dos equipos argentinos se ven las caras en la Copa Libertadores, el partido fue trabado y friccionado. Por momentos se habló más de lo que jugó y por otros se vivió un gran espectáculo dentro del campo de juego.

La primera del encuentro fue para el dueño de casa. Tras un tiro libre desde la izquierda, Tomás Galván conectó la pelota de taco y obligó a Facundo Cambeses a rechazar la pelota hacia el tiro de esquina cuando el reloj marcaba apenas cinco minutos.

Llegado el primer cuarto de hora, Vélez volvió a pisar el área rival. Michael Santos tuvo el gol en dos oportunidades, pero no pudo abrir el marcador para su equipo. En primera instancia fue el arquero de Racing quien ahogó el tanto y, posteriormente, su remate se fue apenas desviado.

A los 38' fue nuevamente el ex Talleres de Córdoba quien malogró una clara situación de gol. Tras recibir dentro del área, remató de zurda y su tiro se fue desviado por el segundo palo de Cambeses.

Cuando se acercaba el entretiempo, llegó uno de los momentos claves del encuentro. Lisandro Magallán recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta contra Juan Nardoni y dejó a su equipo con uno menos.

¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR!! MARAVILLA MARTÍNEZ LA EMPUJÓ Y PONE EL 1-0 DE RACING ANTE VÉLEZ.



Aprovechando su jugador de más, Racing salió al segundo tiempo con otra actitud. A los seis minutos Santiago Solari remató al palo y, dos minutos más tarde, Maravilla Martínez convirtió su sexto gol en la actual edición de la Copa Libertadores (es el goleador del certamen).

El primer cuarto de hora del complemento llegó junto con el gol de Vélez, el cual fue anulado tras la revisión en el VAR. Aarón Quirós había decretado el empate parcial pero la tecnología determinó que la pelota había salido del campo en el córner ejecutado por Maher Carrizo.

A los 81' Wilton Sampaio había expulsado a Juan Nordoni por una supuesta plancha contra Agustin Bouzat. Pero nuevamente el VAR intercedió y obligó al juez principal a modificar su decisión ya que las imágenes mostraron que no hubo contacto entre los futbolistas.