River abre la serie de cuartos de final frente a Palmeiras: hora, TV y formaciones

No obstante, en las definiciones precedentes a este choque frente a Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo tuvo que llegar a la instancia de penales para avanzar (definió de este modo ante Libertad de Paraguay, en octavos de Libertadores, y ante Unión de Santa Fe, en octavos de Copa Argentina).

Frente al Verdao, el Muñeco repetirá el esquema que le funcionó tan bien frente al Pincha de La Plata: Gallardo ubicará una línea de tres en el fondo, junto a cinco volantes y dos delanteros. Las dudas en la formación inicial pasarían por el puesto de Lucas Martínez Quarta que se disputaría el lugar con Paulo Díaz por ingresar en el once titular.

Además, River tiene la obligación de reemplazar a Giuliano Galoppo, titular en la instancia anterior pero expulsado en la misma ante Libertad de Paraguay. Ese lugar podría ocuparlo Kevin Castaño o Juanfer Quintero, siempre acompañando a Enzo Pérez y a Ignacio Fernández. La dupla ofensiva iría con Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Enfrente, un potente Palmeiras aguarda ostentando un puntaje ideal en la fase de grupos de la Libertadores 2025 y una serie aplastante ante Universitario en los octavos de final.

juanfer Juanfer podría meterse en el once titular de River ante Palmeiras.

River vs Palmeiras por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores: probables formaciones

River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño o Juanfer Quintero, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.