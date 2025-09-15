El River que planea Gallardo para enfrentar a Palmeiras por los cuartos de final

Gonzalo Montiel regresaría al equipo titular en lugar de Fabricio Bustos luego de tomarse descanso post Eliminatorias con la Selección argentina. En el mediocampo, el único cambio obligado pasaría por el ingreso de Kevin Castaño en lugar del suspendido Giuliano Galoppo. Enzo Pérez y Nacho Fernández acompañarían al colombiano. La dupla de ataque estaría conformada por Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Sin dudas, Marcelo Gallardo pondrá lo mejor que tiene a disposición dada la magnitud de su rival Palmeiras que no solo tuvo puntaje perfecto en la fase de grupos de la Libertadores, sino que también eliminó contundentemente a su rival de octavos - Universitario- y que atraviesa un gran presente en el certamen carioca ya que es escolta del Flamengo en el Brasileirao.

La probable formación de River para enfrentar a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.