El River que planea Gallardo para enfrentar a Palmeiras por los cuartos de final

River se medirá ante Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Gallardo piensa el mejor River para enfrentar a Palmeiras. 

River se prepara para enfrentar este martes a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Para el cotejo en el Monumental, Marcelo Gallardo analiza variantes y el esquema que parará ante el elenco brasileño.

En la victoria ante Estudiantes de la Plata, el Muñeco ubicó una línea de tres en el campo de juego que podría repetirse para recibir al Verdao con Martínez Quarta, Portillo y Rivero. "Me gustó la propuesta del equipo, cómo se plantó en una cancha siempre difícil para nosotros a días de jugar un partido importante", esgrimió Gallardo en conferencia de prensa post victoria ante el Pincha. El Chino sería el que más dudas le presenta al entrenador de River por la expulsión insólita que recibió en el encuentro ante el conjunto de La Plata.

River viene de ganarle a Estudiantes en el Monumental y se prepara para recibir a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Libertadores.&nbsp;

Gonzalo Montiel regresaría al equipo titular en lugar de Fabricio Bustos luego de tomarse descanso post Eliminatorias con la Selección argentina. En el mediocampo, el único cambio obligado pasaría por el ingreso de Kevin Castaño en lugar del suspendido Giuliano Galoppo. Enzo Pérez y Nacho Fernández acompañarían al colombiano. La dupla de ataque estaría conformada por Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Sin dudas, Marcelo Gallardo pondrá lo mejor que tiene a disposición dada la magnitud de su rival Palmeiras que no solo tuvo puntaje perfecto en la fase de grupos de la Libertadores, sino que también eliminó contundentemente a su rival de octavos - Universitario- y que atraviesa un gran presente en el certamen carioca ya que es escolta del Flamengo en el Brasileirao.

La probable formación de River para enfrentar a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

