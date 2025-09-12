Cómo se preparan River y Estudiantes para enfrentarse por el Torneo Clausura de cara a una semana copera

futbol-clausura-river-estudiantes

Cómo llegan River y Estudiantes a la 8ª fecha del Torneo Clausura

El River de Marcelo Gallardo llega entonado a su viaje a La Plata, ya que viene de ganarle 2 a 0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le dejó como puntero en la Zona B con 15 puntos, uno por encima de Vélez.

El Millonario siguen con chances en los tres frentes, ya que también están en los cuartos de final tanto de la Copa Argentina, tras superar en Mendoza a Unión de Santa Fe por los octavos de final, con Franco Armani como héroe en la definición por penales.

Estudiantes - River

Sábado 12/09

19:00 (ARG)



River Plate pelea en tres frentes

En la Copa Libertadores, River tiene su próximo compromiso este próximo miércoles, a las 21.30, donde inicia su serie de cuartos de final de local frente al Palmeiras. El partido revancha se juega en Brasil el 24 de este mes, en el mismo horario.

A esta instancia el equipo de la banda roja accedió tras superar en octavos de final a Libertad de Paraguay, donde también fue figura Armani en la definición por penales.

Estudiantes de la Plata lucha en el Clausura y Copa Libertadores

Por el segundo torneo de la Liga Profesional 2025, Estudiantes de La Plata, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, donde acumula 12 puntos que lo mantienen entre los ocho que pasaran de ronda.

Respecto a la Copa Libertadores, los dirigidos por Eduardo Domínguez también están entre los ocho mejores. Estudiantes visitará el jueves (21.30) al Flamengo en el estadio Maracaná. El juego definitorio será siete días después, en La Plata.