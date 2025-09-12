Hockey sobre césped: la Selección de Mendoza arrancó con el pie derecho en el Sub 14

Claro que el plato fuerte estaba en el cierre del día, ni más ni menos que ante el siempre candidato Buenos Aires. El equipo de Marcos Sánchez se quedó con un triunfazo 1 a 0 por el grito de Josefina Espin. Con dos de dos, lograron el pasaje a semis a falta de un partido para que cierre primera fase (hoy versus Córdoba).

En masculino hubo un solo partido en la grilla del jueves, también con éxito. Los comandados por Martín Inzirillo vencieron a Mar del Plata 5 a 1 con tantos de Benjamín Verde (2), Mateo Catracchia, Máximo Altamirano y Santino Zicaro. Este viernes cerrarán el grupo a partida doble (Entre Ríos y un posible cruce de cuartos previsto para la tarde).

Sin actividad para los clubes en el hockey sobre césped local

Como es habitual, cada vez que hay torneo argentino, la acción doméstica de hockey sobre césped queda suspendida. De esta manera, todas las categorías de damas y caballeros tendrán fin de semana libre, algo que ocurre poco durante un año bien cargado de torneos en la agenda. Solo se jugarán partidos reprogramados.

Tres mendocinos van por el Mundial Junior

El 2025 tendrá campeonato del mundo para la categoría Junior. Lautaro Martínez quiere meterse en la nómina de Los Leoncitos (jugarán en Malasia), mientras que Sol Guignet y Milagros Alastra van por su lugar en la lista de Las Leoncitas (lo harán en Chile). Los tres vienen de ser campeonas panamericanos en Asunción.