Inicio Ovación Hockey sobre césped Hockey sobre césped
Estreno triunfal

Hockey sobre césped: la Selección de Mendoza arrancó con el pie derecho en el Sub 14

De local, nuestra provincia tuvo un bautismo perfecto en el Argentino de la categoría de hockey sobre césped. Triunfos en damas y en caballeros.

Por UNO
Buen debut de la Selección de Mendoza en el Sub 14.

Buen debut de la Selección de Mendoza en el Sub 14.

AMH

Este jueves se levantó el telón del Campeonato Argentino de hockey sobre césped para la categoría sub 14 en nuestra provincia. El estreno fue perfecto para la Selección de Mendoza, que ganó tanto en damas como en caballeros y sueña por partida doble.

En femenino, la Selección de Mendoza jugó en el primer día de competencia por partida doble y logró imponerse en ambos partidos: en el primer encuentro, derrotaron a Santa Fe 7 a 0 con tantos de Malena Guerra (2), Josefina Espin, Jocelyn Jofré, Alfonsina Poges, Mora Bravi y Mia Prividera.

hockey (5)
Los chicos sub 14, candidatos en el Argentino de hockey sobre c&eacute;sped.

Los chicos sub 14, candidatos en el Argentino de hockey sobre césped.

Claro que el plato fuerte estaba en el cierre del día, ni más ni menos que ante el siempre candidato Buenos Aires. El equipo de Marcos Sánchez se quedó con un triunfazo 1 a 0 por el grito de Josefina Espin. Con dos de dos, lograron el pasaje a semis a falta de un partido para que cierre primera fase (hoy versus Córdoba).

En masculino hubo un solo partido en la grilla del jueves, también con éxito. Los comandados por Martín Inzirillo vencieron a Mar del Plata 5 a 1 con tantos de Benjamín Verde (2), Mateo Catracchia, Máximo Altamirano y Santino Zicaro. Este viernes cerrarán el grupo a partida doble (Entre Ríos y un posible cruce de cuartos previsto para la tarde).

Sin actividad para los clubes en el hockey sobre césped local

Como es habitual, cada vez que hay torneo argentino, la acción doméstica de hockey sobre césped queda suspendida. De esta manera, todas las categorías de damas y caballeros tendrán fin de semana libre, algo que ocurre poco durante un año bien cargado de torneos en la agenda. Solo se jugarán partidos reprogramados.

Tres mendocinos van por el Mundial Junior

El 2025 tendrá campeonato del mundo para la categoría Junior. Lautaro Martínez quiere meterse en la nómina de Los Leoncitos (jugarán en Malasia), mientras que Sol Guignet y Milagros Alastra van por su lugar en la lista de Las Leoncitas (lo harán en Chile). Los tres vienen de ser campeonas panamericanos en Asunción.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas