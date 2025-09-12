El equipo Máster de Natación de la Ciudad de Mendoza se coronó subcampeón del Torneo "Valles y Montañas" y alzó el trofeo en la "Copa Mendoza"

El broche de oro en la provincia, en la VII edición de la "Copa Mendoza", lo puso el equipo Máster de Natación de la Ciudad que, con apenas tres años desde su creación, alcanzó el primer lugar de la fecha local coronándose campeón y demostrando un insigne talento y esfuerzo a la hora de competir. Este capítulo del certamen fue llevado a cabo en el Sparta Social Club, ubicado en el departamento de San Martín, y contó con la participación de más de 300 nadadores de 13 equipos.

El saldo del Torneo de Natación “Valles y Montañas” dejó al equipo Máster de Natación de la Ciudad de Mendoza como subcampeón gracias al conteo de puntos obtenidos en las fechas que se realizaron en las tres sedes mencionadas. En primer lugar quedó el Club Mendoza de Regatas, y el podio lo completó con el tercer lugar el Área Club San Luis.

equipo máster subcampeon El equipo Máster de Natación de la Ciudad de Mendoza en el podio, como segundo, del Torneo interprovincial "Valles y Montañas".

Cómo nació el equipo de Natación Máster de la Ciudad de Mendoza

El grupo nació en el año 2022 de la mano de los profesores Fernando Felipe y Florencia Mazzei. Siendo entrenadores de la Ciudad de Mendoza, al dúo se le ocurrió crear el equipo de Máster de Natación con la idea de formar un grupo de prácticas entre las personas que habitaban los distintos horarios de la pileta de Gimnasio N°1 y N°3.

Pero a medida que fue pasando el tiempo, Felipe y Mazzei comenzaron a notar mayor interés del público y se dispusieron a reclutar a personas con condiciones para entrenar y con la finalidad de competir. De esta manera, comenzaron a sumarse ex nadadoras y nadadores que encontraron un espacio de práctica, constancia y compromiso.

En la actualidad, el equipo Máster de la Ciudad cuenta con más de 140 nadadores que se entrenan en el Gimnasio N°1 y 3 un total de 3 veces por semana, complementando su formación con gimnasio de pesas. Además participan ininterrumpidamente -desde su creación- del circuito Mendocino de natación Máster y de torneos interprovinciales e internacionales.